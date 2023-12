Negociações entre Remo e Manoel não avançam e lateral-direito se distancia do Leão Azul

As negociações entre o Remo e o lateral-direito Manoel, que pertence ao Tombense-MG, não evoluíram como o esperado nos últimos dias. Segundo informações de uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, o jogador optou por continuar no clube mineiro em 2024, frustrando os planos do executivo de futebol, Sérgio Papellin, na montagem do elenco do Leão Azul para o próximo ano.

O jogador de 27 anos despertou interesse do Clube do Remo e esteve na lista de possíveis reforços para a próxima temporada. Em 2023, Manoel atuou por duas equipes, todas da Série B do Brasileirão: Tombense-MG e Mirassol-SP. Somando as duas participações, o atleta acumula 29 partidas disputadas no ano, nenhum gol marcado e uma assistência.

O Leão já contratou 11 jogadores para a próxima temporada e mais alguns continuam em negociações com a diretoria remista. A equipe de Ricardo Catalá está em conversas com o lateral-direito Patric, de 34 anos, que estava no Amazonas-AM, e o atacante Jáderson, ex-Sport e que atuou em 2023 pelo Tombense-MG. O goleiro Muriel, de 36 anos, também se aproxima de um acerto com a equipe azulina e deve ser anunciado nos próximos dias.

Sob nova gestão, o Clube do Remo planeja reforçar sua equipe para a disputa de três competições no próximo ano. Além do Parazão, que começa no dia 20 de janeiro de 2024, o Time de Periçá disputará a Copa do Brasil, a Copa Verde e a Série C do Brasileirão.