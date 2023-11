Reforços: veja quais jogadores são cotados para defender o Remo em 2024

Com a chegada do executivo de futebol Sérgio Papellin, o Remo deverá anunciar, em breve, os primeiros reforços para a temporada de 2024. Até o momento, o Leão não tem nenhum novo jogador confirmado para o próximo ano, mas vários nomes de reforços estão sendo ventilados nos bastidores do clube.

Para que o torcedor azulino conheça os nomes cotados para defender o Leão em 2024, o Núcleo de Esportes de O Liberal listou os jogadores mais falados dentro do clube. Todos esses atletas disputaram as séries B ou C do Brasileirão na temporada passada. Confira:

Daniel (ABC-RN)

Volante de 27 anos, Daniel pode ser um dos reforços do Remo para o ano que vem. Na última temporada ele defendeu as cores do ABC-RN, clube disputou a Série B do Brasileirão, mas terminou a competição em último lugar. Apesar disso, o jogador tem dois números pelo clube potiguar: 35 partidas, dois gols e quatro assistências.

Ícaro (Sampaio Corrêa-MA)

Ícaro esteve no Remo no início da temporada (Samara Miranda / Ascom Remo)

Rosto conhecido da torcida azulina, Ícaro deve retornar ao Leão em 2023. Depois de atuar o primeiro semestre deste ano pelo Remo, o zagueiro de 30 anos foi para o Sampaio Corrêa-MA, clube que joga a Série B do Brasileirão. Durante toda a temporada, o jogador acumulou 33 partidas e marcou nove gols.

Manoel (Mirassol-SP)

Aos 27 anos, o lateral-esquerdo Manoel pode ser anunciado pelo Remo a qualquer momento. Na última temporada, o jogador atuou por duas equipes, todas da Série B do Brasileirão: Tombense-MG e Mirassol-SP. Somando as duas participações, o atleta acumula 29 partidas disputadas no ano, nenhum gol marcado e uma assistência.

Leo Lang (Tombense-MG)

Jovem talento da Tombense-MG, o goleiro Léo Lang, de 25 anos, pode ser um novo reforço do Remo. Revelado na base do Fluminense-RJ, o jogador atuou por Vila Nova-GO e América-MG antes de chegar a Tombos para disputar a Série B do Brasileirão. Reserva na maioria dos clubes que defendeu, Léo Lang tem, em toda a carreira, apenas 11 jogos disputados.

Camilo (Mirassol-SP)

Camilo, meia especulado no Remo (Divulgação/ Botafogo.)

Nome mais badalado da lista, Camilo será a referência técnica azulina no setor de meio-campo. Aos 37 anos, o experiente jogador atuou pelo Mirassol-SP durante a Série B do Brasileirão e tem, a seu favor, uma boa relação com o técnico azulino, Ricardo Catalá. Em 2023, o atleta disputou 45 partidas pelo Leão Paulista, marcando quatro gols e dando seis assistências.

Salatiel (Botafogo-SP)

Salatiel foi peça importante na campanha do acesso azulino (Igor Mota)

Herói do acesso do Remo à Série B em 2020, Salatiel tem o retorno ao Leão Azul especulado nos bastidores do clube. Nesta temporada, o jogador defendeu as cores do Botafogo-SP, que está na Segundona. No interior paulista, o atacante disputou 33 partidas, marcou oito gols e deu duas assistências.

Wagner Balotelli (Brusque-SC)

Destaque do Brusque-SC na campanha que culminou no acesso da equipe à Série B do Brasileirão e o vice-campeonato da Terceirona, o volante Wagner Balotelli tem o nome especulado no Remo. Em 2023, o jogador defendeu três equipes - Brasiliense, Camboriú-SC e Brusque-SC - mas teve o melhor momento pelo Quadricolor. Durante a temporada, o atleta atuou em 31 partidas e não marcou gols.