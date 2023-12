Goleiro Marcelo Rangel, do Goiás, é oferecido ao Remo para a temporada de 2024

Com a incerteza da permanência do goleiro Vinícius no Remo para a próxima temporada, e a contratação de Muriel bem encaminhada, continuam a surgir novos rumores no clube azulino para 2024. Segundo fonte do Leão Azul, o goleiro Marcelo Rangel, do Goiás, foi oferecido ao Leão, mas as negociações ainda não foram iniciadas.

O goleiro de 35 anos atuou em seis partidas pelo Esmeraldino em 2023, participando da campanha do clube goiano na Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Verde e também na Sul-Americana. Ao todo, foram 540 minutos em campo, e oito gols sofridos. Com 120 jogos disputados com o Goiás, o atleta tem passagens por Chapecoense, Londrina e Cianorte.

De olho no Parazão 2024, que começa no dia 20 de janeiro, o Time de Periçá disputará a Copa do Brasil, a Copa Verde e a Série C do Brasileirão. Com a possível chegada de Rangel, o Leão pode ter em seu plantel goleiros experientes e com rodagem em campeonatos nacionais.

Vinicius, ídolo do clube e titular da equipe desde 2017, possui contrato com o Leão Azul até o mês de abril, e conversa com o clube sobre o andamento ou não da carreira após o término do vínculo. O Remo também negocia com Muriel, de 36 anos, irmão de Alisson, jogador do Liverpool e da Seleção. As conversas estão avançadas e o jogador logo deve ser anunciado para a temporada 2024.