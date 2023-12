Remo planeja mudanças nas categorias de base para 2024 após saída de Fábio Cortez

O Remo prepara uma reforma nas categorias de base para 2024. De acordo com informação apurada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão planeja trazer um novo auxiliar-técnico permanente, cargo que antes era ocupado por Fábio Cortez durante a última temporada. Segundo a fonte azulina, o treinador deixou o clube logo após o final do Campeonato Brasileiro da Série C.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo.

Fábio chegou ao Remo para assumir a função de auxiliar-técnico permanente e liderar as equipes das categorias de base do Leão, após a dispensa de Netão, que esteve no corpo técnico azulino. A troca foi mal avaliada e o trabalho de Cortez não agradou a direção do clube, que já estuda um substituto no mercado.

VEJA MAIS



Em março de 2023, a equipe azulina colocou em prática uma metodologia de unificação entre todas as categorias de base. A iniciativa, liderada por Fábio Cortez, foi executada junto às comissões técnicas com atletas de todas as categorias de base e no futebol feminino.

Para a próxima temporada, o Leão terá quatro competições a disputar e espera contar com jogadores oriundos das categorias de base no elenco principal. Além do Parazão, que começa no dia 20 de janeiro, o Time de Periçá disputará a Copa do Brasil, a Copa Verde e a Série C do Brasileirão.