Remo implementa metodologia de trabalho unificada da base ao profissional para jogo propositivo

O Remo colocou em prática, neste mês, uma nova metodologia de trabalho, unificada entre todas as categorias de base. A ação envolve atletas e profissionais das respectivas comissões técnicas e tem como objetivo ampliar a integração junto ao time profissional, fazendo com que futuras joias lapidadas no clube cheguem ao elenco principal em um estágio mais avançado de desenvolvimento, melhor preparadas para os desafios das principais competições.

O profissional responsável pela implementação desta metodologia é Fábio Cortez, auxiliar técnico fixo que foi contratado pelo Remo no final do ano passado por indicação de Marcelo Cabo. O trabalho é executado junto às comissões técnicas de todas as categorias de base e no futebol feminino. Assim, desde muito cedo os jovens da base serão treinados seguir o modelo que a diretoria azulina estipulou, que é de forma propositiva, buscando sempre ser o protagonista do jogo.

“O que pensamos para o nosso Clube é formar e desenvolver o atleta para que ele esteja preparado para não só jogar, mas pensar em todo o processo do jogo, sabendo o que fazer, como fazer e porque fazer dentro de campo. Para isso é necessário que a equipe técnica esteja preparada para fazer essa capacitação", explicou Cortez ao site azulino.

Fabio Cortez está à frente da nova metodologia (Samara Miranda/Remo)

Ao longo do tempo, o modelo de jogo aplicado pelo clube será verticalizado do sub-15 ao sub-20, em várias etapas de treinamentos, para que os garotos cheguem ao profissional preparados para completar sua formação e aptos a jogar em qualquer que seja o modelo estabelecido pelo grupo, sem que isso impacte em sua produtividade.

"Através de práticas metodológicas, as comissões técnicas das categorias de base desenvolvem um trabalho semanal de documentação daquilo que está programado nos treinamentos, nossos microciclos, e através deles podem orientar e treinar os atletas de forma clara e precisa, tornando os treinos mais eficientes e programados para essa unificação de modelo de jogo”, concluiu.

O trabalho também é desenvolvido pelo executivo de futebol Thiago Gasparino e pelo diretor da base Marcelo Bentes. As categorias de base têm como técnicos Eivaldo Jr e Ailton Costa, o auxiliar Alysson, o preparador físico Anderson Lima, o preparador de goleiros Rafael Biro, o enfermeiro Kleber e o mordomo Renan.