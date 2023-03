Marcelo Cabo exalta gols de garotos formados no Remo sobre o Castanhal: ‘A base decidiu’

A vitória neste domingo de manhã deixou para trás a derrota na Copa Verde, para o São Raimundo-RR. Com grande público azulino nas arquibancadas do estádio do Souza - mesmo com o mando de campo sendo do Castanhal - um time alternativo do Remo venceu o Japiim por 3 a 2 e manteve o Leão com 100% de aproveitamento no Campeonato Paraense. O mérito, na visão do técnico Marcelo Cabo, é da base remista.

"Dizer que hoje, literalmente, a base decidiu. Três gols de jogadores oriundos da base. A gente fica muito feliz de entregar esse domingo festivo e alegre para o nosso torcedor. Uma vitória importante contra um time muito bem organizado, que nos trouxe muita dificuldade. A gente acaba ficando muito feliz porque a gente dá uma resposta imediata diante da derrota de quarta-feira (passada)”, frisou o treinador.

O garoto Kanu, centroavante de 19 anos, fez o primeiro da partida com segundos de bola rolando no segundo tempo. O ponta Ronald, mais rodado mesmo com apenas 20 anos, fez o segundo. E o zagueiro Jonilson, que tem 21 anos e fazia sua segunda partida como profissional, garantiu a vitória do Remo. Todos eles foram formados “em casa” e têm ganhado oportunidades com Marcelo Cabo no Parazão.

“E aí é o que eu falo para vocês: aqui não há time A, time B, time 'alternativo', existe o time do Remo dentro do planejamento. Hoje a garotada entrou, jogaram alguns jogadores que ainda não tinham jogado como titular e acabou que três jogadores da base fizeram os três gols”, exaltou o técnico.

A escolha por um time muito diferente do considerado titular tem motivo: a maratona de jogos e a difícil viagem de volta de Roraima, onde o Remo foi derrotado por 1 a 0 na quarta-feira passada pelo São Raimundo-RR pela Copa Verde. O resultado força a equipe paraense a precisar de uma vitória por dois gols de diferença na próxima quarta, no Baenão.

“A gente levou quase 12h de Boa Vista (RR) a Belém. Isso numa quinta-feira, viajamos a madrugada toda. Os jogadores não descansaram, não dormiram. Colocar esse time [alternativo] hoje para jogar não era um risco, era uma convicção. Já é o terceiro jogo que eu coloco e eles têm 100% de aproveitamento. Então quando a gente monta um elenco, se eu não puder colocar os jogadores que eu tenho para jogar um jogo do estadual, tem que mandar todo mundo embora. A minha convicção é essa, eles estão dando resposta”, argumentou.

Imagens de Castanhal 2 x 3 Remo:

Castanhal x Remo - lances do jogo (Igor Mota/O Liberal) (Igor Mota/O Liberal) (Igor Mota/O Liberal) (Igor Mota/O Liberal) (Igor Mota/O Liberal)

Além do trio que balançou as redes, outros garotos da base estiveram em campo. O volante Henrique, o lateral-direito Rony, os meias Renan Tiago e Guty e o atacante Ricardinho foram titulares. O lateral-esquerdo Ely entrou na etapa final.

“É um jogo de manhã, quente, muito calor, jogo muito corporal, competitivo. A gente preservou alguns jogadores da equipe que jogou o último jogo mais os que estão voltando, como o Muriqui, o Rogério, e a gente agora vai preparar uma equipe forte, competitiva e saudável, pessoal com o 'tanque cheio', para quarta-feira a gente buscar essa classificação”, explicou Cabo.

Estreia de Rogério

Além dos rostos jovens novos em campo, a torcida azulina viu pela primeira vez o atacante Rogério, de 32 anos, em ação. A última contratação remista enfim estreou após algumas semanas em trabalho de preparação física, já que estava sem atuar desde outubro, pelo CSA, na Série B. O atacante deu o passe para o gol de Ronald, mas teve, no geral, uma atuação discreta durante os quase 30 minutos em campo.

“Também fiquei feliz com a estreia do Rogério. Ele conseguiu jogar 25 minutos, deu assistência para o gol. Foi em um campo pesado, em que a bola ficava muito viva, mas já estava no planejamento ele jogar pelo menos uns 25 minutos para que a gente pudesse contar com ele mais tempo na próxima quarta-feira”, salientou o técnico remista.

Terceiro goleiro

E a última novidade do Remo neste domingo foi a estreia do goleiro Victor Lube. O jogador é remanescente do elenco de 2022, porém até então não havia ganhado uma oportunidade de mostrar serviço. Na linha de sucessão à meta azulina, Lube é, hoje, a terceira opção do treinador - atrás de Zé Carlos e Vinícius, que é titular e capitão.

“Hoje nós colocamos não o nosso terceiro goleiro, é o terceiro goleiro que joga na temporada. Isso aí é fruto do trabalho do Juninho e dos nossos preparadores de goleiros, porque ter a coragem de colocar dentro da mesma temporada, em 11 jogos, é sinal de que eu estou lá no dia a dia, vendo. Todos os três goleiros responderam muito bem. Quem ganha é o Remo, que fica muito tranquilo nessa posição. Como o Zé jogou aquela última partida brilhante, hoje o Victor (Lube) também e o Vinícius dispensa comentários”, concluiu Marcelo Cabo.

Próximo compromisso

O Remo volta a campo na quarta-feira para fazer o segundo jogo das quartas de final da Copa Verde. Na ida, semana passada, em Roraima, perdeu por 1 a 0 para o São Raimundo-RR e agora precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar à semifinal. Caso o Leão avance, deve disputar a semifinal no próximo domingo, dia 26, contra o vencedor do duelo entre Paysandu e Princesa do Solimões-AM, que será na quinta-feira na Curuzu.

Enquanto isso, o Campeonato Paraense fica paralisado por falta de datas. A 8ª e última rodada da primeira fase do estadual precisa que todos os jogos sejam realizados simultaneamente e o calendário nacional da CBF, ou seja, a Copa Verde, tem prioridade de datas. Caso Remo ou Paysandu avancem à semifinal, os jogos serão nos dias 26 e 29 de março. Neste momento, a provável data da 8ª rodada é 9 de abril.