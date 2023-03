Resultados do fim de semana deixam Parazão indefinido até a última rodada; veja

A penúltima rodada da fase do Campeonato Paraense terminou com a definição dos primeiros classificados à fase final da competição. Ao todo, cinco clubes já estão garantidos nas quartas de final, enquanto os demais lutam pela sobrevivência, seja na fase seguinte ou para escapar do temido rebaixamento. Até o momento, Independente, com cinco pontos, e Tapajós, com quatro, são os dois últimos colocados e seguem para a rodada final com a corda no pescoço. Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Cametá e São Francisco, formam o primeiro pelotão de classificados.

Ainda no sábado, o Cametá venceu o Caeté por 2 a 0 e chegou aos 14 pontos, na terceira posição e classificado entre os primeiros, enquanto o time derrotado foi para o sexto lugar, com sete. O Caeté pode classificar, caso vença o Castanhal na última rodada. O clássico da rodada ficou por conta de Paysandu e Tuna Luso, vencido pelo Papão, que bateu os 16 pontos e agora é o vice-líder. Já a Tuna amarga a 5 pontos, na 10ª posição, precisando da vitória contra o Cametá, no Souza.

No domingo, o Leão Azul bateu o Castanhal por 3 a 2, no Souza, garantindo a liderança isolada do Parazão, com 21 pontos e sem chance de sair da liderança. O Remo encerra a fase contra o Paysandu. O Japiim da Estrada recebe o Caeté, atrás da vitória, estando atualmente na oitava posição, com seis pontos. Também no domingo, em Ipixuna do Pará, o São Francisco derrotou o Independente por 1 a 0. Assim, o Leão Santareno foi aos nove pontos, na quinta posição, também classificado. O jogo derradeiro será contra o Itupiranga, enquanto o Independente vai até Marabá, onde enfrenta o Águia.

Para permanecer no Parazão, o Independente precisa vencer e chegar aos oito pontos, torcendo pela derrota da Tuna Luso, Itupiranga, Castanhal e Bragantino. Ainda no domingo, Tapajós e Itupiranga empataram em 1 a 1, na Curuzu. Com o resultado, o Itupiranga chegou aos seis pontos, na nona posição. O próximo jogo será contra o São Francisco, na Arena Crocodilo. O time precisa vencer e torcer pelo tropeço do Bragantino e um empate entre Castanhal e Caeté. Se perder, no entanto, corre o risco do rebaixamento.

Já o Tapajós conquistou um empate importante, pois se manteve com chances de classificação, mesmo na lanterna do Parazão, com quatro pontos. O time precisa vencer o Bragantino e torcer contra os demais concorrentes diretos. Se empatar ou perder está na Segundinha de 2024. A sétima e penúltima rodada terminou com o empate entre Bragantino e Águia em 1 a 1, no estádio Diogão. O placar deixou o Águia com 14 pontos, na terceira posição e já classificado, enquanto o Bragantino chega aos sete, no sétimo lugar, precisando vencer a próxima partida contra o Tapajós.

Na primeira fase, as 12 equipes são divididas em três grupos de quatro, apenas para determinar que as equipes de uma chave enfrentam os rivais das outras chaves em turno único, no sistema de pontos corridos. Na classificação geral, os oito primeiros colocados avançam às quartas de final, e os dois últimos colocados são rebaixados.

Jogos da última rodada:

- Castanhal x Caeté

- Itupiranga x São Francisco

- Tapajós x Bragantino

- Remo x Paysandu

- Águia x Independente

- Cametá x Tuna Luso