Huesca x Osasuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/12) pela Copa del Rey

Huesca x Osasuna disputam hoje, quarta-feira (17/12), a segunda rodada da Copa del Rey. O jogo acontece às 15h (horário de Brasília), no Estádio El Alcoraz, em Huesca, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Huesca x Osasuna ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Huesca venceu o Sporting Gijón por 2 a 0, empatou sem gols com o Almería, venceu o Racing de Ferrol por 2 a 0, perdeu para o Real Valladolid por 4 a 1 e venceu o Cultural Leonesa por 2 a 0.

Já o Osasuna passou por uma derrota de 3 a 1 para o Real Sociedad, um empate de 2 a 2 com o Mallorca, uma vitória de 5 a 3 sobre o Ebro, outra de 2 a 0 contra o Levante e uma derrota de 2 a 0 para o Barcelona.

VEJA MAIS

Huesca x Osasuna: prováveis escalações

Huesca: Jimenez; Carrillo, Pina, Pulido, Alonso; Perez, Alvarez, Kortajarena, Ojeda; Rodriguez, Portillo. Técnico: Jon Pérez Bolo.

Osasuna: Fernandez; Arguibide, Catena, Osambela, Bretones; Moncayola, I Munoz, Gomez; Becker, Garcia, V Munoz. Técnico: Alessio Lisci.

FICHA TÉCNICA

Huesca x Osasuna

Copa del Rey

Local: Estádio El Alcoraz, em Huesca, Espanha

Data/Horário: 17 de dezembro de 2025, 15h