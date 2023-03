Com choro de Ronald, Remo vence Castanhal e mantém 100% no Parazão

O Remo venceu o Castanhal, segue líder e com 100% de aproveitamento no Campeonato Paraense 2023. A vitória por 3 a 2 alcançada na manhã deste domingo, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém, foi válida pela 7ª rodada do Parazão. O Japiim fica em situação difícil na tabela. O jogo também marcou a estreia do atacante Rogério pelo Leão.

Os gols do jogo foram marcados por Kanu, Ronald e Jonilson, para o Remo; enquanto Railson e Jefferson Murillo fizeram para o Castanhal.

Melhores momentos de Castanhal 2 x 3 Remo:

Tabela e classificação

Faltando somente mais um jogo da primeira fase para os clubes, o Remo lidera com folga, 21 pontos, cinco a mais que o vice-líder Paysandu.

Já o Castanhal se mantém estacionado com 6 pontos e pode perder posições na tabela até o final da rodada. Isso porque Tapajós, Itupiranga e Bragantino, que vêm atrás do Japiim na tabela, entram em campo na tarde deste domingo. Nesta rodada, porém, não há o risco do time entrar na zona de rebaixamento.

Próximos compromissos

O Parazão dá uma pausa pelas próximas semanas. A última rodada da primeira fase ainda não tem data para ocorrer. A Federação Paraense de Futebol prevê que seja realizada no dia 9 de abril.

Por ser decisiva para definir o rebaixamento e os classificados para as quartas de final, os jogos ocorrerão simultaneamente. O Remo vai encarar o Paysandu, no provável primeiro clássico Re-Pa do novo Mangueirão; e o Castanhal recebe o Caeté, no Ninho do Japiim.

Olho na Copa Verde

Enquanto o Castanhal entra em "recesso" até a confirmação da data da 8ª rodada, o Remo "vira a chave" e se foca na Copa Verde. Os azulinos entram em campo na próxima quarta-feira, dia 22, para o jogo de volta das quartas de final contra o São Raimundo-RR.

Na ida, o Leão foi derrotado por 1 a 0 e agora precisa vencer por dois gol de diferença no tempo normal para seguir no torneio.

Choro e desabafo

Uma das cenas marcantes da partida foi o choro de Ronald ao marcar o segundo gol do Remo na partida, poucos minutos após entrar em campo. O atacante azulino passou meses afastados dos gramados em razão de uma lesão grave no joelho esquerdo, que foi necessário inclusive um procedimento cirúrgico no ano passado.

O ponta canhoto já tinha tido alguns minutos em campo na temporada, mas agora ele voltou a balançar as redes pela primeira vez mais de um ano e meio. O último gol de Ronald foi contra o Cruzeiro, no dia 28 de outubro de 2021, pela Série B do Brasileiro.