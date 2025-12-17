Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Atlético Baleares x Atlético Madrid: onde assistir e escalações do jogo hoje (17) pela Copa del Rey

Atlético Baleares e Atlético Madrid jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Em seus últimos jogos, o Atlético Madrid venceu o Valencia por 2 a 1 e o Atlético Baleares venceu o Espanyol por 1 a 0 (X/ @Atleti)

Atlético Baleares x Atlético Madrid disputam hoje, quarta-feira (17/12), a segunda rodada da Copa del Rey. O jogo está programado para as 15h (horário de Brasília), no Estádio Balear, em Palma, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Atlético Baleares x Atlético de Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Atlético de Madrid venceu o Real Oviedo por 2 a 0, perdeu para o Barcelona por 3 a 1, foi superado pelo Athletic Bilbao por 1 a 0, venceu o PSV Eindhoven por 3 a 2 e superou o Valencia por 2 a 1.

Já o Atlético Baleares passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Poblense, um empate de 1 a 1 com Sabadell, uma derrota de 1 a 0 para o Alcorcón, uma vitória de 2 a 0 sobre Gimnàstic e outra de 1 a 0 contra o Espanyol.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Super Mundial, Copa do Brasil, Copa da Liga Inglesa e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quarta-feira

image Albacete x Celta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Copa del Rey
Albacete e Celta de Vigo jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje

image Racing x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/12) pela Copa del Rey
Racing Santander x Villarreal jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje

Atlético Baleares x Atlético Madrid: prováveis escalações

Atlético Baleares: Rivas; Perez, Taffertshofer, Castell, Pol, Morillo; Miguelito, Bonet, Cherta; Tovar, Bejarano. Técnico: Luis Blanco.

Atlético Madrid: Musso; Molina, Lenglet, Le Normand, Galan; Simeone, Cardoso, Barrios, Almada; Griezmann, Sorloth. Técnico: Diego Simeone.

FICHA TÉCNICA
Atlético Baleares x Atlético Madrid
Copa del Rey
Local: Estádio Balear, em Palma, Espanha
Data/Horário: 17 de dezembro de 2025, 15h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Atlético Madrid

Atlético Baleares

jogos de hoje

Copa del Rey
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

ATENTADO

Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador

A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida

17.12.25 20h51

Copa do Brasil

Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Copa do Brasil hoje (17/12)

Corinthians e Vasco da Gama jogam pela final da Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

17.12.25 19h30

Futebol

Alexandre Lopes é apresentado como novo técnico da Tuna Luso

Ex-zagueiro da Seleção Brasileira assume o comando da equipe para Estadual, Copa do Brasil e Série D

17.12.25 17h57

Futebol

Flamengo perde para o PSG nos pênaltis e fica com o vice na final do Intercontinental de Clubes

Após o empate no tempo normal, o time rubro-negro desperdiçou quatro cobranças e acabou derrotado pelo PSG de Luís Henrique

17.12.25 16h53

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGO FRACO

Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil

A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21)

17.12.25 23h57

'ATRAVESSAR?'

Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho'

Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza

17.12.25 20h19

FUTEBOL

Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz

Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato

17.12.25 10h39

futebol

Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro

Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22)

22.05.23 11h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda