Crespo exalta bom momento do São Paulo: 'A gente falou que vinham coisas interessantes'

Estadão Conteúdo

Que o momento do São Paulo não é bom, isso não resta dúvidas. Especialmente fora de campo. Porém, na contramão dos escândalos políticos, o time está começando a dar esperanças de dias melhores ao seu torcedor. Hernán Crespo valorizou o momento do time tricolor que, neste sábado (31), conquistou sua segunda vitória consecutiva sobre um tradicional rival: 2 a 0 sobre o Santos no MorumBis.

"Antes do resultado adverso (contra o Palmeiras) a gente falou que vinham coisas interessantes", enfatizou Crespo, lembrando-se de uma declaração sobre a expectativa do grupo em campo, por mais que estivesse tendo que dividir holofote com as polêmicas fora dele. "É inacreditável. Ainda estamos em janeiro. Aconteceu de tudo. Não passou um mês. Jogamos contra Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Santos... muitas vezes para pegar a engrenagem, para ter equilíbrio emocional e físico, precisa de tempo."

O triunfo contra o Santos engata o segundo resultado positivo sobre um grande time do futebol brasileiro. No meio de semana, na estreia do Brasileirão 2026, o São Paulo venceu o Flamengo por 2 a 1, também no MorumBis. E não apenas os resultados positivos recentes têm agradado a Crespo e à torcida, mas também com o que tem sido mostrado dentro das quatro linhas. O São Paulo dominou completamente o Santos neste sábado.

"É claro que uma vitória sobre o Flamengo cria sensações boas. Então temos de aproveitar este momento. Mas acho que seja natural, normal, com o jeito que o grupo trabalha, com a união que eles têm... eu sabia perfeitamente que antes ou depois o São Paulo ia chegar a começar a jogar assim durante os jogos. Está acontecendo e estamos felizes", analisou Crespo.

A vitória acontece em bom momento. Antes de encarar o Flamengo, o São Paulo veio de uma derrota para o Palmeiras, que fez a equipe flertar com o rebaixamento no Paulistão. Os três pontos em casa colocam o time tricolor agora com sete pontos, subindo três colocações e ligando o sinal de alerta para o clube da Vila Belmiro.

Santos e São Paulo voltam a se enfrentar na quarta-feira, dia 4 de fevereiro, pelo Brasileirão. O jogo será realizado na casa do time praiano.

futebol

São Paulo

Crespo
Esportes
