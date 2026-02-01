Crespo exalta bom momento do São Paulo: 'A gente falou que vinham coisas interessantes' Estadão Conteúdo 01.02.26 0h02 Que o momento do São Paulo não é bom, isso não resta dúvidas. Especialmente fora de campo. Porém, na contramão dos escândalos políticos, o time está começando a dar esperanças de dias melhores ao seu torcedor. Hernán Crespo valorizou o momento do time tricolor que, neste sábado (31), conquistou sua segunda vitória consecutiva sobre um tradicional rival: 2 a 0 sobre o Santos no MorumBis. "Antes do resultado adverso (contra o Palmeiras) a gente falou que vinham coisas interessantes", enfatizou Crespo, lembrando-se de uma declaração sobre a expectativa do grupo em campo, por mais que estivesse tendo que dividir holofote com as polêmicas fora dele. "É inacreditável. Ainda estamos em janeiro. Aconteceu de tudo. Não passou um mês. Jogamos contra Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Santos... muitas vezes para pegar a engrenagem, para ter equilíbrio emocional e físico, precisa de tempo." O triunfo contra o Santos engata o segundo resultado positivo sobre um grande time do futebol brasileiro. No meio de semana, na estreia do Brasileirão 2026, o São Paulo venceu o Flamengo por 2 a 1, também no MorumBis. E não apenas os resultados positivos recentes têm agradado a Crespo e à torcida, mas também com o que tem sido mostrado dentro das quatro linhas. O São Paulo dominou completamente o Santos neste sábado. "É claro que uma vitória sobre o Flamengo cria sensações boas. Então temos de aproveitar este momento. Mas acho que seja natural, normal, com o jeito que o grupo trabalha, com a união que eles têm... eu sabia perfeitamente que antes ou depois o São Paulo ia chegar a começar a jogar assim durante os jogos. Está acontecendo e estamos felizes", analisou Crespo. A vitória acontece em bom momento. Antes de encarar o Flamengo, o São Paulo veio de uma derrota para o Palmeiras, que fez a equipe flertar com o rebaixamento no Paulistão. Os três pontos em casa colocam o time tricolor agora com sete pontos, subindo três colocações e ligando o sinal de alerta para o clube da Vila Belmiro. Santos e São Paulo voltam a se enfrentar na quarta-feira, dia 4 de fevereiro, pelo Brasileirão. O jogo será realizado na casa do time praiano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Crespo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES Crespo exalta bom momento do São Paulo: 'A gente falou que vinham coisas interessantes' 01.02.26 0h02 PARAZÃO Remo joga com um a mais, domina o São Francisco, mas fica no 0 a 0 no Parazão Leão Azul teve superioridade numérica desde o primeiro tempo, pressionou em Belterra, mas esbarrou na defesa adversária e nas condições do gramado 31.01.26 18h02 Futebol Na despedida de Aguero, argentino marca dois e Manchester City goleia o Everton pela Premier League Equipe de Guardiola teve um bom primeiro tempo, mas sofreu susto com penalidade. Aguero entrou na segunda etapa e foi o grande nome da partida com dois gols 23.05.21 14h49 Vojvoda assume responsabilidade após derrota do Santos e despista sobre Neymar 31.01.26 23h47