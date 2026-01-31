Vojvoda assume responsabilidade após derrota do Santos e despista sobre Neymar Estadão Conteúdo 31.01.26 23h47 Após a derrota no clássico, o técnico Juan Pablo Vojvoda adotou discurso firme e assumiu publicamente a responsabilidade pelo momento vivido pelo Santos. Em entrevista coletiva, o treinador reconheceu o desempenho abaixo do esperado na derrota para o São Paulo por 2 a 0 e evitou transferir culpas. "Não fizemos uma boa partida. Não estamos fazendo um início de ano como pretendíamos. Eu sou responsável, os jogadores são responsáveis, a diretoria é responsável. Aqui estamos todos juntos", afirmou o argentino, que também rechaçou qualquer sinal de divisão no clube. "Se querem encontrar um clube dividido, não é assim. Somos pessoas honestas. Posso olhar no olho de cada um." Vojvoda foi direto ao avaliar o desempenho santista no clássico, admitindo ampla superioridade do adversário desde o início do jogo. Para ele, não houve margem para justificativas táticas ou externas, mesmo citando fatores que influenciaram o andamento da partida. "Hoje, nos superaram desde o primeiro minuto. Não fizemos uma boa partida. O responsável é o Vojvoda e os jogadores. Eu sou o principal responsável", declarou. Questionado sobre a sequência negativa - o Santos chegou a seis jogos sem vitória na temporada -, o comandante demonstrou confiança no elenco e garantiu acreditar plenamente em uma reação. Segundo ele, o grupo tem potencial para apresentar rendimento superior ao mostrado até agora. "Eu me sinto muito capaz. Tenho jogadores bons. Sou um treinador de processo. Os jogadores que estão comigo vão subir de rendimento, como subiram no ano passado. Essa é a minha responsabilidade, e vou trabalhar para isso", disse. Ao falar sobre Neymar, Vojvoda adotou tom cauteloso, mas deixou claro o peso do atacante para o momento do clube. O camisa 10 já voltou a treinar no gramado após cirurgia e vive a expectativa de retorno aos jogos. "Precisamos muito dele. Precisa o time, precisa o clube, precisamos todos", destacou. O treinador também saiu em defesa do jogador, lembrando as dificuldades enfrentadas no fim da última temporada. "Ele jogou três, quatro partidas com o menisco lesionado. Se submeteu à cirurgia e está para voltar. Temos que compreender o atleta." Por fim, Vojvoda reforçou o pedido por união em um momento considerado delicado, apostando no trabalho coletivo como caminho para reverter o cenário. "Nos momentos difíceis, como esse, vamos reagir. Precisamos da ajuda de todos e de um clube unido", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Vojvoda Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES Crespo exalta bom momento do São Paulo: 'A gente falou que vinham coisas interessantes' 01.02.26 0h02 PARAZÃO Remo joga com um a mais, domina o São Francisco, mas fica no 0 a 0 no Parazão Leão Azul teve superioridade numérica desde o primeiro tempo, pressionou em Belterra, mas esbarrou na defesa adversária e nas condições do gramado 31.01.26 18h02 Mais esportes Paraense conquista duas medalhas de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu Ivan Leal foi um dos destaques da disputa e saiu com o 'double gold' 29.01.26 12h07 Futebol Na despedida de Aguero, argentino marca dois e Manchester City goleia o Everton pela Premier League Equipe de Guardiola teve um bom primeiro tempo, mas sofreu susto com penalidade. Aguero entrou na segunda etapa e foi o grande nome da partida com dois gols 23.05.21 14h49