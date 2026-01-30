Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo encaminha saída do clube

O ex-executivo interino do Remo, Cadu Furtado, deve deixar o clube azulino em breve. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte próxima da equipe, o gerente de futebol está encaminhando a sua saída do time.

Cadu assumiu interinamente a função de executivo de futebol do Leão Azul após a saída de Marcos Braz, oficializada no último domingo (25). A passagem pelo cargo durou poucos dias, já que, na segunda-feira (26), a equipe azulina anunciou a contratação de Luís Vagner Vivian para assumir de forma integral a função.

Apesar de nunca ter sido anunciado oficialmente pelo Remo, o gerente de futebol está no clube desde o ano passado. Paraense, Cadu tem vasta experiência no futebol, atuando também como analista.

Ele iniciou a carreira como analista de desempenho no Paysandu. Em 2019, retornou ao Flamengo, após passagem entre 2013 e 2015, e fez parte de uma das eras mais vitoriosas do Rubro-Negro na história recente. Depois, foi para o Cruzeiro. Antes disso, também havia trabalhado nas categorias de base do Goiás.

Até o momento, a saída de Cadu não foi confirmada oficialmente. Na equipe azulina, o dirigente ajudou no planejamento da Série B e fez parte da comissão que levou o Leão Azul de volta à elite do futebol brasileiro.

Se confirmada a saída, o clube azulino terá de ir para o mercado em busca de uma profissional para ocupar o cargo.