Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo encaminha saída do clube

Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado

O Liberal
fonte

Profissional pode estar de saída do time azulino (Reprodução / Instagram)

O ex-executivo interino do Remo, Cadu Furtado, deve deixar o clube azulino em breve. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte próxima da equipe, o gerente de futebol está encaminhando a sua saída do time.

Cadu assumiu interinamente a função de executivo de futebol do Leão Azul após a saída de Marcos Braz, oficializada no último domingo (25). A passagem pelo cargo durou poucos dias, já que, na segunda-feira (26), a equipe azulina anunciou a contratação de Luís Vagner Vivian para assumir de forma integral a função.

Apesar de nunca ter sido anunciado oficialmente pelo Remo, o gerente de futebol está no clube desde o ano passado. Paraense, Cadu tem vasta experiência no futebol, atuando também como analista.

VEJA MAIS 

image Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional
Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco

image Zé Welison garante estar em forma, mas pede para treinar mais antes da estrear pelo Remo
Volante, especialista em desarmes, não joga uma partida oficial desde agosto do ano passado

image Remo não vence em estreias de Campeonatos Brasileiros há quatro edições; confira
Clube azulino perdeu para o Vitória-BA na última quarta-feira (28), em duelo válido pela primeira rodada da Série A

Ele iniciou a carreira como analista de desempenho no Paysandu. Em 2019, retornou ao Flamengo, após passagem entre 2013 e 2015, e fez parte de uma das eras mais vitoriosas do Rubro-Negro na história recente. Depois, foi para o Cruzeiro. Antes disso, também havia trabalhado nas categorias de base do Goiás.

Até o momento, a saída de Cadu não foi confirmada oficialmente. Na equipe azulina, o dirigente ajudou no planejamento da Série B e fez parte da comissão que levou o Leão Azul de volta à elite do futebol brasileiro.

Se confirmada a saída, o clube azulino terá de ir para o mercado em busca de uma profissional para ocupar o cargo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

futebol

Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo encaminha saída do clube

Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado

30.01.26 10h35

futebol

Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional

Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco

30.01.26 9h20

APRESENTADO

Zé Welison garante estar em forma, mas pede para treinar mais antes da estrear pelo Remo

Volante, especialista em desarmes, não joga uma partida oficial desde agosto do ano passado

29.01.26 19h59

Futebol

STJD converte punição e libera atletas do Remo para jogos da Série A e Parazão

Diego Hernández e Nico Ferreira ficam aptos para atuar após decisão que transforma suspensão em pagamento de medida social

29.01.26 15h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (30/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

30.01.26 7h00

futebol

Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional

Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco

30.01.26 9h20

futebol

Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo encaminha saída do clube

Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado

30.01.26 10h35

COLETIVA

Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes

Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão

28.01.26 22h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda