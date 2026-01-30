Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo encaminha saída do clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado O Liberal 30.01.26 10h35 Profissional pode estar de saída do time azulino (Reprodução / Instagram) O ex-executivo interino do Remo, Cadu Furtado, deve deixar o clube azulino em breve. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte próxima da equipe, o gerente de futebol está encaminhando a sua saída do time. Cadu assumiu interinamente a função de executivo de futebol do Leão Azul após a saída de Marcos Braz, oficializada no último domingo (25). A passagem pelo cargo durou poucos dias, já que, na segunda-feira (26), a equipe azulina anunciou a contratação de Luís Vagner Vivian para assumir de forma integral a função. Apesar de nunca ter sido anunciado oficialmente pelo Remo, o gerente de futebol está no clube desde o ano passado. Paraense, Cadu tem vasta experiência no futebol, atuando também como analista. VEJA MAIS Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco Zé Welison garante estar em forma, mas pede para treinar mais antes da estrear pelo Remo Volante, especialista em desarmes, não joga uma partida oficial desde agosto do ano passado Remo não vence em estreias de Campeonatos Brasileiros há quatro edições; confira Clube azulino perdeu para o Vitória-BA na última quarta-feira (28), em duelo válido pela primeira rodada da Série A Ele iniciou a carreira como analista de desempenho no Paysandu. Em 2019, retornou ao Flamengo, após passagem entre 2013 e 2015, e fez parte de uma das eras mais vitoriosas do Rubro-Negro na história recente. Depois, foi para o Cruzeiro. Antes disso, também havia trabalhado nas categorias de base do Goiás. Até o momento, a saída de Cadu não foi confirmada oficialmente. Na equipe azulina, o dirigente ajudou no planejamento da Série B e fez parte da comissão que levou o Leão Azul de volta à elite do futebol brasileiro. Se confirmada a saída, o clube azulino terá de ir para o mercado em busca de uma profissional para ocupar o cargo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo encaminha saída do clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 futebol Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco 30.01.26 9h20 APRESENTADO Zé Welison garante estar em forma, mas pede para treinar mais antes da estrear pelo Remo Volante, especialista em desarmes, não joga uma partida oficial desde agosto do ano passado 29.01.26 19h59 Futebol STJD converte punição e libera atletas do Remo para jogos da Série A e Parazão Diego Hernández e Nico Ferreira ficam aptos para atuar após decisão que transforma suspensão em pagamento de medida social 29.01.26 15h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (30/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 30.01.26 7h00 futebol Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco 30.01.26 9h20 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo encaminha saída do clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 COLETIVA Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão 28.01.26 22h39