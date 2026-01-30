Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional

O Remo anunciou mais uma contratação para a temporada de 2026. Na manhã desta sexta-feira (30), o clube azulino confirmou o goleiro Ivan, ex-Corinthians e Zenit, da Rússia, para reforçar o time nas disputas da Série A, Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil.

Ivan tem 28 anos e estava no Internacional-RS. Conforme informou o Remo, o goleiro já está em Belém para realizar os exames necessários e ser integrado ao elenco azulino.

No anúncio, o arqueiro comemorou a oportunidade, disse estar animado para esse “novo desafio” e destacou que sabe da responsabilidade que é vestir a camisa do Leão Azul.

“Estou muito feliz e motivado com esse novo desafio na minha carreira. Vestir a camisa do Clube do Remo é uma grande responsabilidade, e chego com muita vontade de trabalhar, evoluir e ajudar o grupo a alcançar seus objetivos. Sei da força da torcida e espero, junto com meus companheiros, fazer uma grande temporada”, declarou o jogador.

De Piracicaba, no interior de São Paulo, Ivan começou a carreira nas categorias de base do Guarani-SP e passou pela Ponte Preta-SP, onde estreou como profissional. Em 2022, foi negociado com o Corinthians e depois emprestado ao Zenit, da Rússia. No ano seguinte, retornou ao Brasil e vestiu a camisa do Vasco, até seguir para o Internacional, onde estava até o ano passado. Com o Colorado, fez nove jogos em três temporadas.

Ivan chega para disputar vaga com Marcelo Rangel, titular absoluto da equipe no momento, e Ygor Vinhas. Além disso, o clube conta com Alexandre, de 19 anos, e João Vitor, de 20, ambos da base integrados ao elenco profissional.