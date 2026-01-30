Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco O Liberal 30.01.26 9h20 jogador chega para reforçar a defesa azulina (Ricardo Duarte/Divulgação/ Internacional) O Remo anunciou mais uma contratação para a temporada de 2026. Na manhã desta sexta-feira (30), o clube azulino confirmou o goleiro Ivan, ex-Corinthians e Zenit, da Rússia, para reforçar o time nas disputas da Série A, Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Ivan tem 28 anos e estava no Internacional-RS. Conforme informou o Remo, o goleiro já está em Belém para realizar os exames necessários e ser integrado ao elenco azulino. No anúncio, o arqueiro comemorou a oportunidade, disse estar animado para esse “novo desafio” e destacou que sabe da responsabilidade que é vestir a camisa do Leão Azul. VEJA MAIS Zé Welison garante estar em forma, mas pede para treinar mais antes da estrear pelo Remo Volante, especialista em desarmes, não joga uma partida oficial desde agosto do ano passado STJD converte punição e libera atletas do Remo para jogos da Série A e Parazão Diego Hernández e Nico Ferreira ficam aptos para atuar após decisão que transforma suspensão em pagamento de medida social Remo não vence em estreias de Campeonatos Brasileiros há quatro edições; confira Clube azulino perdeu para o Vitória-BA na última quarta-feira (28), em duelo válido pela primeira rodada da Série A “Estou muito feliz e motivado com esse novo desafio na minha carreira. Vestir a camisa do Clube do Remo é uma grande responsabilidade, e chego com muita vontade de trabalhar, evoluir e ajudar o grupo a alcançar seus objetivos. Sei da força da torcida e espero, junto com meus companheiros, fazer uma grande temporada”, declarou o jogador. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)De Piracicaba, no interior de São Paulo, Ivan começou a carreira nas categorias de base do Guarani-SP e passou pela Ponte Preta-SP, onde estreou como profissional. Em 2022, foi negociado com o Corinthians e depois emprestado ao Zenit, da Rússia. No ano seguinte, retornou ao Brasil e vestiu a camisa do Vasco, até seguir para o Internacional, onde estava até o ano passado. Com o Colorado, fez nove jogos em três temporadas. Ivan chega para disputar vaga com Marcelo Rangel, titular absoluto da equipe no momento, e Ygor Vinhas. Além disso, o clube conta com Alexandre, de 19 anos, e João Vitor, de 20, ambos da base integrados ao elenco profissional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO PARAZÃO Remo vai a Belterra com time alternativo para encarar o São Francisco Osorio preserva titulares da Série A, aposta em rodízio no Parazão e enfrenta o Leão Santareno pela segunda rodada do Estadual 31.01.26 7h28 É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 Futebol Ygor Vinhas destaca intensidade do Parazão e cobra foco do Remo na sequência da competição Goleiro azulino ressalta calendário apertado, nível elevado do Estadual e a responsabilidade de vestir a camisa do Leão 30.01.26 19h39 LEÃO Remo relaciona quatro jogadores da base para duelo contra o São Francisco pelo Parazão; confira Foram relacionados o meia Kakaroto, os atacantes Tico e Filipe e o volante Rafael Soares, todos integrantes do time sub-20 do clube 30.01.26 18h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40