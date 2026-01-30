Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional

Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco

O Liberal
fonte

jogador chega para reforçar a defesa azulina (Ricardo Duarte/Divulgação/ Internacional)

O Remo anunciou mais uma contratação para a temporada de 2026. Na manhã desta sexta-feira (30), o clube azulino confirmou o goleiro Ivan, ex-Corinthians e Zenit, da Rússia, para reforçar o time nas disputas da Série A, Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Ivan tem 28 anos e estava no Internacional-RS. Conforme informou o Remo, o goleiro já está em Belém para realizar os exames necessários e ser integrado ao elenco azulino.

No anúncio, o arqueiro comemorou a oportunidade, disse estar animado para esse “novo desafio” e destacou que sabe da responsabilidade que é vestir a camisa do Leão Azul.

VEJA MAIS 

image Zé Welison garante estar em forma, mas pede para treinar mais antes da estrear pelo Remo
Volante, especialista em desarmes, não joga uma partida oficial desde agosto do ano passado

image STJD converte punição e libera atletas do Remo para jogos da Série A e Parazão
Diego Hernández e Nico Ferreira ficam aptos para atuar após decisão que transforma suspensão em pagamento de medida social

image Remo não vence em estreias de Campeonatos Brasileiros há quatro edições; confira
Clube azulino perdeu para o Vitória-BA na última quarta-feira (28), em duelo válido pela primeira rodada da Série A

“Estou muito feliz e motivado com esse novo desafio na minha carreira. Vestir a camisa do Clube do Remo é uma grande responsabilidade, e chego com muita vontade de trabalhar, evoluir e ajudar o grupo a alcançar seus objetivos. Sei da força da torcida e espero, junto com meus companheiros, fazer uma grande temporada”, declarou o jogador.

De Piracicaba, no interior de São Paulo, Ivan começou a carreira nas categorias de base do Guarani-SP e passou pela Ponte Preta-SP, onde estreou como profissional. Em 2022, foi negociado com o Corinthians e depois emprestado ao Zenit, da Rússia. No ano seguinte, retornou ao Brasil e vestiu a camisa do Vasco, até seguir para o Internacional, onde estava até o ano passado. Com o Colorado, fez nove jogos em três temporadas.

Ivan chega para disputar vaga com Marcelo Rangel, titular absoluto da equipe no momento, e Ygor Vinhas. Além disso, o clube conta com Alexandre, de 19 anos, e João Vitor, de 20, ambos da base integrados ao elenco profissional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

PARAZÃO

Remo vai a Belterra com time alternativo para encarar o São Francisco

Osorio preserva titulares da Série A, aposta em rodízio no Parazão e enfrenta o Leão Santareno pela segunda rodada do Estadual

31.01.26 7h28

É DO LEÃO

Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo

Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada

30.01.26 21h56

Futebol

Ygor Vinhas destaca intensidade do Parazão e cobra foco do Remo na sequência da competição

Goleiro azulino ressalta calendário apertado, nível elevado do Estadual e a responsabilidade de vestir a camisa do Leão

30.01.26 19h39

LEÃO

Remo relaciona quatro jogadores da base para duelo contra o São Francisco pelo Parazão; confira

Foram relacionados o meia Kakaroto, os atacantes Tico e Filipe e o volante Rafael Soares, todos integrantes do time sub-20 do clube

30.01.26 18h52

MAIS LIDAS EM ESPORTES

É DO LEÃO

Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo

Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada

30.01.26 21h56

DESPEDIDA

Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente

Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF

29.01.26 20h22

FUTEBOL

Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro

O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro

30.01.26 16h17

Futebol

Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A

Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém.

30.01.26 13h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda