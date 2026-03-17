Corrida e Caminhada de Fátima 2026 abre inscrições em Belém; veja como se inscrever Evento esportivo e comunitário integra projeto "Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio" e prevê reunir 1.000 atletas na capital paraense O Liberal 17.03.26 0h04 Veja as próximas corridas de rua que ocorrerão em Belém em 2025 (Foto/Poupex) A II Corrida e Caminhada de Fátima 2026 está com inscrições abertas para o evento esportivo que reúne fé e esporte em Belém. A programação será realizada no dia 3 de maio e deve reunir cerca de 1.000 atletas. A iniciativa integra o projeto “Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio” e foi idealizada pelo pároco cônego Ivan da Conceição, juntamente com o diretor esportivo padre Gelcimar Santos da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. O evento busca consolidar-se como um momento único de integração entre esporte, fé e convivência comunitária, valorizando o cuidado integral com o corpo, a mente e o espírito na capital paraense. Modalidades da Corrida e Caminhada de Fátima Os participantes poderão escolher entre três modalidades, com tempo limite de prova de 2h30. O percurso completo contará com pontos de hidratação e apoio adequados para os atletas. Corrida de 10 km Corrida de 5 km Caminhada de 4 km A proposta central do evento é clara: estimular hábitos saudáveis entre os participantes. A iniciativa visa promover uma experiência que combine de forma harmoniosa a atividade física, o equilíbrio emocional e a espiritualidade. Premiação detalhada do evento As provas de 10 km e 5 km, disputadas nas categorias masculina e feminina, contarão com premiação para os melhores colocados. A distribuição dos prêmios é a seguinte: Corrida 10 km – Masculino e Feminino (Elite) 1º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 500 (PIX) 2º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 400 em vale-compra 3º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 300 em vale-compra Top 7 – 10 km Do 1º ao 7º colocado: troféu Corrida 5 km – Masculino e Feminino (Elite) 1º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 400 (PIX) 2º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 300 em vale-compra 3º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 200 em vale-compra Top 7 – 5 km Do 1º ao 7º colocado: troféu Na caminhada de 4 km, os participantes concorrerão a diversos prêmios, incentivando a participação de todos: 12 vales-compra de R$ 100 3 inscrições para a próxima edição Também haverá premiação especial para a maior equipe ou assessoria inscrita, além de reconhecimento para a Categoria Pessoas com Deficiência (PCD) geral. Kit do atleta e cronograma Todos os participantes inscritos receberão um kit do atleta completo, projetado para garantir conforto e identificação durante o evento. O kit é composto por: Camisa oficial Número de peito Chip de cronometragem (para as provas de 5 km e 10 km) Medalha de participação Brindes exclusivos dos parceiros do evento A entrega dos kits para os participantes está programada para os dias 24 e 25 de abril. O horário estabelecido para a retirada é das 14h30 às 22h. A programação do evento também inclui uma série de atividades preparatórias antes da largada oficial. Essas ações visam engajar e preparar os participantes para a corrida e caminhada: Show na madrugada Aquecimento oficial com profissional especializado Estrutura completa com equipe médica, ambulância e segurança Inscrições para o evento em Belém Os interessados em participar da II Corrida e Caminhada de Fátima – 2026 podem realizar suas inscrições por meio do portal oficial: correnterunning.com.br. De acordo com a organização do evento, as inscrições para Pessoas com Deficiência (PCD) e para participantes com 60 anos ou mais devem ser feitas presencialmente. Para esses casos específicos, é necessário entrar em contato direto com a equipe organizadora para obter as orientações e concluir o processo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Corrida e Caminhada de Fátima 2026 corrida de rua COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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