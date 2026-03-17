Corrida e Caminhada de Fátima 2026 abre inscrições em Belém; veja como se inscrever

A II Corrida e Caminhada de Fátima 2026 está com inscrições abertas para o evento esportivo que reúne fé e esporte em Belém. A programação será realizada no dia 3 de maio e deve reunir cerca de 1.000 atletas.

A iniciativa integra o projeto “Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio” e foi idealizada pelo pároco cônego Ivan da Conceição, juntamente com o diretor esportivo padre Gelcimar Santos da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.

O evento busca consolidar-se como um momento único de integração entre esporte, fé e convivência comunitária, valorizando o cuidado integral com o corpo, a mente e o espírito na capital paraense.

Modalidades da Corrida e Caminhada de Fátima

Os participantes poderão escolher entre três modalidades, com tempo limite de prova de 2h30. O percurso completo contará com pontos de hidratação e apoio adequados para os atletas.

Corrida de 10 km

Corrida de 5 km

Caminhada de 4 km

A proposta central do evento é clara: estimular hábitos saudáveis entre os participantes. A iniciativa visa promover uma experiência que combine de forma harmoniosa a atividade física, o equilíbrio emocional e a espiritualidade.

Premiação detalhada do evento

As provas de 10 km e 5 km, disputadas nas categorias masculina e feminina, contarão com premiação para os melhores colocados. A distribuição dos prêmios é a seguinte:

Corrida 10 km – Masculino e Feminino (Elite)

1º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 500 (PIX)

2º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 400 em vale-compra

3º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 300 em vale-compra

Top 7 – 10 km

Do 1º ao 7º colocado: troféu

Corrida 5 km – Masculino e Feminino (Elite)

1º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 400 (PIX)

2º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 300 em vale-compra

3º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 200 em vale-compra

Top 7 – 5 km

Do 1º ao 7º colocado: troféu

Na caminhada de 4 km, os participantes concorrerão a diversos prêmios, incentivando a participação de todos:

12 vales-compra de R$ 100

3 inscrições para a próxima edição

Também haverá premiação especial para a maior equipe ou assessoria inscrita, além de reconhecimento para a Categoria Pessoas com Deficiência (PCD) geral.

Kit do atleta e cronograma

Todos os participantes inscritos receberão um kit do atleta completo, projetado para garantir conforto e identificação durante o evento. O kit é composto por:

Camisa oficial

Número de peito

Chip de cronometragem (para as provas de 5 km e 10 km)

Medalha de participação

Brindes exclusivos dos parceiros do evento

A entrega dos kits para os participantes está programada para os dias 24 e 25 de abril. O horário estabelecido para a retirada é das 14h30 às 22h.

A programação do evento também inclui uma série de atividades preparatórias antes da largada oficial. Essas ações visam engajar e preparar os participantes para a corrida e caminhada:

Show na madrugada

Aquecimento oficial com profissional especializado

Estrutura completa com equipe médica, ambulância e segurança

Inscrições para o evento em Belém

Os interessados em participar da II Corrida e Caminhada de Fátima – 2026 podem realizar suas inscrições por meio do portal oficial: correnterunning.com.br.

De acordo com a organização do evento, as inscrições para Pessoas com Deficiência (PCD) e para participantes com 60 anos ou mais devem ser feitas presencialmente. Para esses casos específicos, é necessário entrar em contato direto com a equipe organizadora para obter as orientações e concluir o processo.