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Corrida e Caminhada de Fátima 2026 abre inscrições em Belém; veja como se inscrever

Evento esportivo e comunitário integra projeto "Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio" e prevê reunir 1.000 atletas na capital paraense

O Liberal
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Veja as próximas corridas de rua que ocorrerão em Belém em 2025 (Foto/Poupex)

A II Corrida e Caminhada de Fátima 2026 está com inscrições abertas para o evento esportivo que reúne fé e esporte em Belém. A programação será realizada no dia 3 de maio e deve reunir cerca de 1.000 atletas.

A iniciativa integra o projeto “Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio” e foi idealizada pelo pároco cônego Ivan da Conceição, juntamente com o diretor esportivo padre Gelcimar Santos da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.

O evento busca consolidar-se como um momento único de integração entre esporte, fé e convivência comunitária, valorizando o cuidado integral com o corpo, a mente e o espírito na capital paraense.

Modalidades da Corrida e Caminhada de Fátima

Os participantes poderão escolher entre três modalidades, com tempo limite de prova de 2h30. O percurso completo contará com pontos de hidratação e apoio adequados para os atletas.

  • Corrida de 10 km
  • Corrida de 5 km
  • Caminhada de 4 km

A proposta central do evento é clara: estimular hábitos saudáveis entre os participantes. A iniciativa visa promover uma experiência que combine de forma harmoniosa a atividade física, o equilíbrio emocional e a espiritualidade.

Premiação detalhada do evento

As provas de 10 km e 5 km, disputadas nas categorias masculina e feminina, contarão com premiação para os melhores colocados. A distribuição dos prêmios é a seguinte:

Corrida 10 km – Masculino e Feminino (Elite)

  • 1º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 500 (PIX)
  • 2º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 400 em vale-compra
  • 3º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 300 em vale-compra

Top 7 – 10 km

  • Do 1º ao 7º colocado: troféu

Corrida 5 km – Masculino e Feminino (Elite)

  • 1º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 400 (PIX)
  • 2º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 300 em vale-compra
  • 3º lugar: troféu + inscrição na próxima edição + R$ 200 em vale-compra

Top 7 – 5 km

  • Do 1º ao 7º colocado: troféu

Na caminhada de 4 km, os participantes concorrerão a diversos prêmios, incentivando a participação de todos:

  • 12 vales-compra de R$ 100
  • 3 inscrições para a próxima edição

Também haverá premiação especial para a maior equipe ou assessoria inscrita, além de reconhecimento para a Categoria Pessoas com Deficiência (PCD) geral.

Kit do atleta e cronograma

Todos os participantes inscritos receberão um kit do atleta completo, projetado para garantir conforto e identificação durante o evento. O kit é composto por:

  • Camisa oficial
  • Número de peito
  • Chip de cronometragem (para as provas de 5 km e 10 km)
  • Medalha de participação
  • Brindes exclusivos dos parceiros do evento

A entrega dos kits para os participantes está programada para os dias 24 e 25 de abril. O horário estabelecido para a retirada é das 14h30 às 22h.

A programação do evento também inclui uma série de atividades preparatórias antes da largada oficial. Essas ações visam engajar e preparar os participantes para a corrida e caminhada:

  • Show na madrugada
  • Aquecimento oficial com profissional especializado
  • Estrutura completa com equipe médica, ambulância e segurança

Inscrições para o evento em Belém

Os interessados em participar da II Corrida e Caminhada de Fátima – 2026 podem realizar suas inscrições por meio do portal oficial: correnterunning.com.br.

De acordo com a organização do evento, as inscrições para Pessoas com Deficiência (PCD) e para participantes com 60 anos ou mais devem ser feitas presencialmente. Para esses casos específicos, é necessário entrar em contato direto com a equipe organizadora para obter as orientações e concluir o processo.

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Palavras-chave

Corrida e Caminhada de Fátima 2026

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