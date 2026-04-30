Vôlei: Paraense é eleita melhor jogadora de partida no Brasileiro Interclubes Sub-17 Com domínio sobre o bloqueio adversário, a atleta Camila Maneschy foi crucial na disputa contra o Paulistano Barueri pela divisão de Acesso A O Liberal 30.04.26 15h14 A ponteira Camila Maneschy foi a Melhor Jogadora da Partida na vitória por 2 sets a 1 contra o Paulistano Barueri, garantindo a classificação antecipada (Reprodução) A Apade Vôlei carimbou sua vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-17 de vôlei. A equipe paraense superou o Paulistano Barueri por 2 sets a 1 na última quarta-feira (29) em um confronto decisivo. O destaque da partida foi a ponteira Camila Maneschy, que recebeu o troféu de Melhor Jogadora (MVP). Com apenas 15 anos, dois a menos que o limite da categoria, a atleta demonstrou maturidade técnica. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A jogadora apresentou um impulsionamento que desafiou a marcação adversária. Camila Maneschy atacou sistematicamente por cima do bloqueio paulista, tornando-se a principal válvula de escape do time paraense nos momentos de pressão. Desempenho e classificação A vitória veio após um confronto equilibrado, evidenciado pelas parciais dos sets. A Apade Vôlei garantiu a classificação antecipada para a próxima fase. 1º Set: Apade 25 x 22 Paulistano Barueri 2º Set: Apade 25 x 23 Paulistano Barueri 3º Set: Paulistano Barueri 25 x 19 Apade O entrosamento do grupo, junto com a atuação de Camila Maneschy, foi fundamental para superar uma das escolas de vôlei mais tradicionais do país. Reconhecimento e próximos passos O título de MVP não representa apenas um reconhecimento individual, mas um marco para o vôlei do Pará. A região segue revelando talentos para as competições nacionais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Agora, a Apade Vôlei avança para as quartas de final com moral elevado. O objetivo da equipe é o acesso à elite do voleibol de base brasileiro, com foco total nas próximas disputas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes vôlei vôlei paraense campeonato brasileiro interclubes sub-17 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. 30.04.26 15h38 destaque Vôlei: Paraense é eleita melhor jogadora de partida no Brasileiro Interclubes Sub-17 Com domínio sobre o bloqueio adversário, a atleta Camila Maneschy foi crucial na disputa contra o Paulistano Barueri pela divisão de Acesso A 30.04.26 15h14 Futebol Plano de Recuperação Judicial do Paysandu propõe corte de 85% nas dívidas e pagamento em até 10 anos Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso ao plano do Papão que foi apresentado à Justiça na semana passada. 30.04.26 12h36 Futebol Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 30.04.26 11h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar 30.04.26 10h19 Futebol Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A 29.04.26 21h01 DESFALQUE Arrascaeta vai passar por cirurgia após fraturar clavícula em jogo do Flamengo na Libertadores O Flamengo não deu prazo para o retorno do jogador aos gramados 30.04.26 8h32 RECUPERAÇÃO Arrascaeta passa por cirurgia bem-sucedida após fratura na clavícula no Flamengo: 'Um sucesso' Procedimento para correção de fratura na clavícula direita foi bem-sucedido e atleta inicia recuperação 30.04.26 13h52