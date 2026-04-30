Vôlei: Paraense é eleita melhor jogadora de partida no Brasileiro Interclubes Sub-17

A Apade Vôlei carimbou sua vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-17 de vôlei. A equipe paraense superou o Paulistano Barueri por 2 sets a 1 na última quarta-feira (29) em um confronto decisivo. O destaque da partida foi a ponteira Camila Maneschy, que recebeu o troféu de Melhor Jogadora (MVP). Com apenas 15 anos, dois a menos que o limite da categoria, a atleta demonstrou maturidade técnica.

A jogadora apresentou um impulsionamento que desafiou a marcação adversária. Camila Maneschy atacou sistematicamente por cima do bloqueio paulista, tornando-se a principal válvula de escape do time paraense nos momentos de pressão.

Desempenho e classificação

A vitória veio após um confronto equilibrado, evidenciado pelas parciais dos sets. A Apade Vôlei garantiu a classificação antecipada para a próxima fase.

1º Set: Apade 25 x 22 Paulistano Barueri

2º Set: Apade 25 x 23 Paulistano Barueri

3º Set: Paulistano Barueri 25 x 19 Apade

O entrosamento do grupo, junto com a atuação de Camila Maneschy, foi fundamental para superar uma das escolas de vôlei mais tradicionais do país.

Reconhecimento e próximos passos

O título de MVP não representa apenas um reconhecimento individual, mas um marco para o vôlei do Pará. A região segue revelando talentos para as competições nacionais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Agora, a Apade Vôlei avança para as quartas de final com moral elevado. O objetivo da equipe é o acesso à elite do voleibol de base brasileiro, com foco total nas próximas disputas.