Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. Caio Maia 30.04.26 11h34 Paysandu enfrentra o Águia na Copa Norte. (Igor Mota / O Liberal) Classificado para a semifinal da Copa Norte, primeira fase da Copa Verde 2026, o Paysandu volta a encarar um velho conhecido na busca por uma vaga na decisão. Após vencer o Trem-AP por 3 a 0 na última quarta-feira (30), o Papão terá pela frente o Águia de Marabá, em confronto único marcado para a próxima semana. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Mesmo tendo avançado apenas como segundo colocado do grupo, o time bicolor encontra respaldo no retrospecto recente para encarar o adversário. Levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal aponta que o Paysandu não perde para o Águia há cinco partidas, sequência que inclui quatro vitórias e um empate. VEJA MAIS 'O Paysandu entra para disputar e ganhar títulos', diz Thayllon após classificação Atacante marcou o terceiro gol do Paysandu na vitória em cima do Trem-AP nesta quarta-feira, 29, pela Copa Norte. Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial Diretor do Paysandu fala sobre possível compra do atacante Ítalo: 'Ainda avaliaremos' Jogador é o principal atacante da equipe, sendo o artilheiro com 10 gols em 17 jogos A última derrota para o Azulão, no entanto, ainda está viva na memória do torcedor. Em 2023, as equipes se enfrentaram na semifinal do Campeonato Paraense. Na ocasião, o Paysandu jogava pelo empate, saiu na frente no placar, mas sofreu a virada e acabou eliminado nos pênaltis. O Águia seguiu até a final e conquistou o título estadual diante do Remo, levantando a taça pela primeira vez. Desde então, o cenário mudou a favor do Papão. No encontro mais recente entre os clubes, válido pela semifinal do Parazão do ano passado, o Paysandu venceu por 3 a 1 e garantiu a classificação. Apesar da vantagem no histórico recente, o momento atual indica um duelo equilibrado, com leve favoritismo para o time de Marabá. O Águia terminou a fase classificatória da Copa Norte na liderança do grupo, somando 13 pontos em cinco jogos. Na campanha, eliminou o Remo com uma vitória de virada por 2 a 1, no estádio Zinho Oliveira. O Paysandu, por outro lado, teve trajetória irregular na primeira fase. A equipe chegou a sofrer uma goleada por 7 a 0 para o Nacional-AM, mas conseguiu a recuperação na rodada decisiva ao bater o Trem-AP com autoridade, assegurando a vaga no mata-mata. Quem avançar do confronto entre Águia de Marabá e Paysandu enfrentará o vencedor do duelo entre Porto Velho-RO e Nacional-AM, que disputam a outra semifinal. O campeão da Copa Norte garante vaga para encarar o vencedor da Copa Centro-Oeste na disputa do título da Copa Verde. A semifinal está prevista para a próxima quarta-feira (6), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. Antes disso, as duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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