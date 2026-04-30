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Adversários na Copa Norte, Paysandu não perde para o Águia de Marabá há cinco jogos

Apesar disso, Azulão tem ligeiro favoritismo sobre o Bicola devido a campanha das equipes na primeira fase. 

Caio Maia
fonte

Paysandu enfrentra o Águia na Copa Norte. (Igor Mota / O Liberal)

Classificado para a semifinal da Copa Norte, primeira fase da Copa Verde 2026, o Paysandu volta a encarar um velho conhecido na busca por uma vaga na decisão. Após vencer o Trem-AP por 3 a 0 na última quarta-feira (30), o Papão terá pela frente o Águia de Marabá, em confronto único marcado para a próxima semana.

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Mesmo tendo avançado apenas como segundo colocado do grupo, o time bicolor encontra respaldo no retrospecto recente para encarar o adversário. Levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal aponta que o Paysandu não perde para o Águia há cinco partidas, sequência que inclui quatro vitórias e um empate.

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A última derrota para o Azulão, no entanto, ainda está viva na memória do torcedor. Em 2023, as equipes se enfrentaram na semifinal do Campeonato Paraense. Na ocasião, o Paysandu jogava pelo empate, saiu na frente no placar, mas sofreu a virada e acabou eliminado nos pênaltis. O Águia seguiu até a final e conquistou o título estadual diante do Remo, levantando a taça pela primeira vez.

Desde então, o cenário mudou a favor do Papão. No encontro mais recente entre os clubes, válido pela semifinal do Parazão do ano passado, o Paysandu venceu por 3 a 1 e garantiu a classificação.

Apesar da vantagem no histórico recente, o momento atual indica um duelo equilibrado, com leve favoritismo para o time de Marabá. O Águia terminou a fase classificatória da Copa Norte na liderança do grupo, somando 13 pontos em cinco jogos. Na campanha, eliminou o Remo com uma vitória de virada por 2 a 1, no estádio Zinho Oliveira.

O Paysandu, por outro lado, teve trajetória irregular na primeira fase. A equipe chegou a sofrer uma goleada por 7 a 0 para o Nacional-AM, mas conseguiu a recuperação na rodada decisiva ao bater o Trem-AP com autoridade, assegurando a vaga no mata-mata.

Quem avançar do confronto entre Águia de Marabá e Paysandu enfrentará o vencedor do duelo entre Porto Velho-RO e Nacional-AM, que disputam a outra semifinal. O campeão da Copa Norte garante vaga para encarar o vencedor da Copa Centro-Oeste na disputa do título da Copa Verde.

A semifinal está prevista para a próxima quarta-feira (6), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. Antes disso, as duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana.

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