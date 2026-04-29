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'O Paysandu entra para disputar e ganhar títulos', diz Thayllon após classificação

Atacante marcou o terceiro gol do Paysandu na vitória em cima do Trem-AP nesta quarta-feira, 29, pela Copa Norte.

Junior Cunha | Especial para O Liberal
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Thayllon ficou quase dois meses afastado por lesão na coxa. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

Por mais um ano, o Paysandu está na fase final da Copa Verde. Nesta edição, a competição ganhou uma primeira fase, resgantando a Copa Norte, torneio que os bicolores conquistaram apenas uma vez, em 2002, justamento na última edição em que ela foi disputada.

Agora, neste novo momento do torneio, a ida do Paysandu à semifinal veio com vitória em cima do Trem do Amapá nesta quarta-feira, 29. Jogando em Santana do Amapá, os bicolores venceram os donos da casa por 3 a 0, fechando a primeira fase com nove pontos e na segunda colocação do Grupo A - o Nacional do Amazonas foi o líder com 13 pontos.

E um dos gols da vitória por 3 a 0 saiu dos pés de Thayllon. Foi dele o tento que definiu o placar a favor do Paysandu na cidade amapaense. Recuperado de uma lesão na coxa, que o deixou longe dos gramados por quase dois meses, ele saiu do banco de reservas para balançar as redes. 

"Feliz pela vitória e participação (no jogo). O Paysandu entra nas competições sempre para disputar e ganhar os títulos. Feliz pelo gol e pelo retorno", disse Thayllon ao final do jogo. 

Em tom de celebração, o atacante destacou ainda a força que recebeu do elenco, tanto enquanto esteve fora como neste retorno aos gramados, e pediu aos torcedores que apoiem o time no domingo, 3 de maio, quando o Paysandu terá o Botafogo da Paraíba na Curuzu pela Série C.

"Agradecer ao grupo (pelo apoio) e contar com a torcida de todos no domingo, que é muito fundamental pra gente (no jogo contra o Botafogo-PB)", finalizou. 

Na semifinal da Copa Norte, o Paysandu vai encarar o Águia de Marabá em jogo único. Por tabela prévia da CBF, o confronto deve acontecer no dia 6 de maio em Marabá, no Estádio Zinho Oliveira. Quem vencer, avança à final do torneio e decide vaga na final geral da Copa Verde contra o campeão do chaveamento da Copa Centro-oeste. 

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