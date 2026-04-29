'O Paysandu entra para disputar e ganhar títulos', diz Thayllon após classificação Atacante marcou o terceiro gol do Paysandu na vitória em cima do Trem-AP nesta quarta-feira, 29, pela Copa Norte. Junior Cunha | Especial para O Liberal 29.04.26 21h49 Thayllon ficou quase dois meses afastado por lesão na coxa. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) Por mais um ano, o Paysandu está na fase final da Copa Verde. Nesta edição, a competição ganhou uma primeira fase, resgantando a Copa Norte, torneio que os bicolores conquistaram apenas uma vez, em 2002, justamento na última edição em que ela foi disputada. Agora, neste novo momento do torneio, a ida do Paysandu à semifinal veio com vitória em cima do Trem do Amapá nesta quarta-feira, 29. Jogando em Santana do Amapá, os bicolores venceram os donos da casa por 3 a 0, fechando a primeira fase com nove pontos e na segunda colocação do Grupo A - o Nacional do Amazonas foi o líder com 13 pontos. E um dos gols da vitória por 3 a 0 saiu dos pés de Thayllon. Foi dele o tento que definiu o placar a favor do Paysandu na cidade amapaense. Recuperado de uma lesão na coxa, que o deixou longe dos gramados por quase dois meses, ele saiu do banco de reservas para balançar as redes. "Feliz pela vitória e participação (no jogo). O Paysandu entra nas competições sempre para disputar e ganhar os títulos. Feliz pelo gol e pelo retorno", disse Thayllon ao final do jogo. Em tom de celebração, o atacante destacou ainda a força que recebeu do elenco, tanto enquanto esteve fora como neste retorno aos gramados, e pediu aos torcedores que apoiem o time no domingo, 3 de maio, quando o Paysandu terá o Botafogo da Paraíba na Curuzu pela Série C. "Agradecer ao grupo (pelo apoio) e contar com a torcida de todos no domingo, que é muito fundamental pra gente (no jogo contra o Botafogo-PB)", finalizou. Na semifinal da Copa Norte, o Paysandu vai encarar o Águia de Marabá em jogo único. Por tabela prévia da CBF, o confronto deve acontecer no dia 6 de maio em Marabá, no Estádio Zinho Oliveira. Quem vencer, avança à final do torneio e decide vaga na final geral da Copa Verde contra o campeão do chaveamento da Copa Centro-oeste. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol 'O Paysandu entra para disputar e ganhar títulos', diz Thayllon após classificação Atacante marcou o terceiro gol do Paysandu na vitória em cima do Trem-AP nesta quarta-feira, 29, pela Copa Norte. 29.04.26 21h49 Futebol Sem sustos, Paysandu vence o Trem-AP e avança à semifinal da Copa Norte Lucas Cardoso, Kauã Hinkel e Thayllon marcaram os gols do Papão, que fechou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A 29.04.26 21h01 futebol Diretor do Paysandu fala sobre possível compra do atacante Ítalo: 'Ainda avaliaremos' Jogador é o principal atacante da equipe, sendo o artilheiro com 10 gols em 17 jogos 29.04.26 11h55 Futebol Paysandu encara decisão contra o Trem e pode ter reforços para buscar vaga na Copa Norte Papão precisa vencer fora de casa e torcer por resultado paralelo para avançar à semifinal 29.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 Futebol Paysandu encara decisão contra o Trem e pode ter reforços para buscar vaga na Copa Norte Papão precisa vencer fora de casa e torcer por resultado paralelo para avançar à semifinal 29.04.26 8h00 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 FUTEBOL Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube 28.04.26 11h18