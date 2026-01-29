STJD converte punição e libera atletas do Remo para jogos da Série A e Parazão Diego Hernández e Nico Ferreira ficam aptos para atuar após decisão que transforma suspensão em pagamento de medida social O Liberal 29.01.26 15h39 Hernandez e Nico estão liberados para atuar pelo Clube do Remo. (Samara Miranda / Ascom Remo) O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu o pedido do Clube do Remo e converteu as penas de suspensão dos atletas Diego Hernández e Nico Ferreira, liberando os dois jogadores para atuar normalmente nos próximos compromissos do Leão Azul na Série A e Campeonato Paraense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os atletas haviam sido punidos com quatro partidas de suspensão, em julgamento relacionado à partida da 37ª rodada da Série B doano passado. Ambos já haviam cumprido a suspensão automática, restando três jogos de gancho para cada um. Com o encerramento da competição, a Presidência do STJD entendeu que não era mais possível o cumprimento da sanção esportiva e autorizou a conversão da pena em medida de interesse social, conforme previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O valor foi fixado em R$ 30 mil por partida, totalizando R$ 90 mil para cada atleta. VEJA MAIS Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão [[(standard.Article) Vitória deslancha no segundo tempo e bate o estreante Remo no Brasileirão]] A decisão considera a situação intermediária dos jogadores, que disputaram a Série B e agora passam a integrar o contexto da Série A, adotando um valor considerado proporcional e razoável pelo Tribunal. Além da liberação dos atletas, o STJD também converteu a pena de perda de mando de campo imposta ao Remo em sanção financeira. O clube deverá recolher o equivalente a 15% da arrecadação bruta com a venda de ingressos da partida em que cumpriria a punição, conforme apuração em borderô oficial. Com isso, Diego Hernández e Michael Berrondo estão oficialmente liberados, reforçando o elenco azulino para a sequência da temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2025 futebol brasileiro superior tribunal de justiça desportiva jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol STJD converte punição e libera atletas do Remo para jogos da Série A e Parazão Diego Hernández e Nico Ferreira ficam aptos para atuar após decisão que transforma suspensão em pagamento de medida social 29.01.26 15h39 FUTEBOL Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube 29.01.26 15h22 futebol Remo não vence em estreias de Campeonatos Brasileiros há quatro edições; confira Clube azulino perdeu para o Vitória-BA na última quarta-feira (28), em duelo válido pela primeira rodada da Série A 29.01.26 11h33 Justiça Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia 29.01.26 9h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Justiça Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia 29.01.26 9h35 Mais esportes Paraense conquista duas medalhas de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu Ivan Leal foi um dos destaques da disputa e saiu com o 'double gold' 29.01.26 12h07 COLETIVA Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão 28.01.26 22h39 DEU LEÃO DA BARRA Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador 28.01.26 21h01