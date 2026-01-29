Capa Jornal Amazônia
STJD converte punição e libera atletas do Remo para jogos da Série A e Parazão

Diego Hernández e Nico Ferreira ficam aptos para atuar após decisão que transforma suspensão em pagamento de medida social

Hernandez e Nico estão liberados para atuar pelo Clube do Remo. (Samara Miranda / Ascom Remo)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu o pedido do Clube do Remo e converteu as penas de suspensão dos atletas Diego Hernández e Nico Ferreira, liberando os dois jogadores para atuar normalmente nos próximos compromissos do Leão Azul na Série A e Campeonato Paraense. 

Os atletas haviam sido punidos com quatro partidas de suspensão, em julgamento relacionado à partida da 37ª rodada da Série B doano passado. Ambos já haviam cumprido a suspensão automática, restando três jogos de gancho para cada um.

Com o encerramento da competição, a Presidência do STJD entendeu que não era mais possível o cumprimento da sanção esportiva e autorizou a conversão da pena em medida de interesse social, conforme previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O valor foi fixado em R$ 30 mil por partida, totalizando R$ 90 mil para cada atleta.

A decisão considera a situação intermediária dos jogadores, que disputaram a Série B e agora passam a integrar o contexto da Série A, adotando um valor considerado proporcional e razoável pelo Tribunal.

Além da liberação dos atletas, o STJD também converteu a pena de perda de mando de campo imposta ao Remo em sanção financeira. O clube deverá recolher o equivalente a 15% da arrecadação bruta com a venda de ingressos da partida em que cumpriria a punição, conforme apuração em borderô oficial.

Com isso, Diego Hernández e Michael Berrondo estão oficialmente liberados, reforçando o elenco azulino para a sequência da temporada.

