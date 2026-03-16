Capitão do Remo, Marllon projeta reação no Brasileirão: 'Daqui pra frente as coisas vão melhorar'

O capitão do Clube do Remo, Marllon, falou com a imprensa nesta segunda-feira (16), um dia após a derrota para o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro Série A. Apesar do resultado negativo, o zagueiro demonstrou confiança na evolução da equipe e afirmou que acredita em melhora do desempenho nas próximas rodadas.

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Segundo o defensor, a atuação do Remo no último jogo apresentou sinais positivos, especialmente considerando o pouco tempo de trabalho do novo treinador. “Diante dos últimos jogos, ontem fizemos uma grande partida com certeza, infelizmente não conseguimos fazer o gol, mas dentro do que o treinador vem pedindo, pouco tempo de treinamento, mas a equipe evoluiu muito bem e tem tudo pra que a gente possa fazer uma temporada muito boa”.

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Marllon também ressaltou a importância da comunicação entre os jogadores dentro de campo como um dos caminhos para reduzir erros e buscar melhores resultados na competição. “Esse campeonato, não só dentro de campo, é muito importante estar conversando, orientando, cobrando, pra que a gente possa melhorar, minimizar os erros. O jogo contra o Coritiba não foi diferente, contra o Flamengo não vai ser diferente, tudo parte do princípio do diálogo, pra que a gente não possa errar e buscar a vitória”.

O próximo compromisso do Remo será diante do Flamengo, na quinta-feira (19), no Estádio do Maracanã. Questionado sobre o confronto contra uma das equipes mais fortes do país, o capitão azulino afirmou que a estratégia ainda será definida pela comissão técnica nos próximos dias.

“Estratégia ainda não foi montada, vamos esperar o professor pra ver o que ele pensa, o que a gente pode fazer no Maracanã, mas se falando de Flamengo, de grandes equipes, é muito difícil, independente de quem a gente enfrentar dentro ou fora de casa, a importância é a mesma que tivemos contra o Coritiba, entrar concentrado o máximo possível pra que a gente possa buscar o resultado”.

Mesmo com o início difícil no Brasileirão, o zagueiro pediu apoio da torcida azulina e demonstrou confiança de que a equipe conseguirá reagir ao longo da competição. “Peço que a torcida continue nos apoiando, acreditando, tenho certeza que daqui pra frente tudo vai dar certo, as coisas vão melhorar e os resultados vão vir”.