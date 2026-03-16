Capitão do Remo, Marllon projeta reação no Brasileirão: 'Daqui pra frente as coisas vão melhorar' Zagueiro avalia atuação contra o Coritiba, destaca evolução do time com novo treinador e pede apoio da torcida antes do duelo contra o Flamengo no Maracanã. Igor Wilson 16.03.26 19h52 O capitão do Clube do Remo, Marllon, falou com a imprensa nesta segunda-feira (16), um dia após a derrota para o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro Série A. Apesar do resultado negativo, o zagueiro demonstrou confiança na evolução da equipe e afirmou que acredita em melhora do desempenho nas próximas rodadas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo o defensor, a atuação do Remo no último jogo apresentou sinais positivos, especialmente considerando o pouco tempo de trabalho do novo treinador. “Diante dos últimos jogos, ontem fizemos uma grande partida com certeza, infelizmente não conseguimos fazer o gol, mas dentro do que o treinador vem pedindo, pouco tempo de treinamento, mas a equipe evoluiu muito bem e tem tudo pra que a gente possa fazer uma temporada muito boa”. VEJA MAIS Pedro Rocha marca, Remo perde para o Coritiba e segue sem vencer no Brasileirão Ex-artilheiro do acesso azulino decide no Couto Pereira, Leão estaciona na zona, em 18º, e ainda pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro na rodada Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes Marllon também ressaltou a importância da comunicação entre os jogadores dentro de campo como um dos caminhos para reduzir erros e buscar melhores resultados na competição. “Esse campeonato, não só dentro de campo, é muito importante estar conversando, orientando, cobrando, pra que a gente possa melhorar, minimizar os erros. O jogo contra o Coritiba não foi diferente, contra o Flamengo não vai ser diferente, tudo parte do princípio do diálogo, pra que a gente não possa errar e buscar a vitória”. O próximo compromisso do Remo será diante do Flamengo, na quinta-feira (19), no Estádio do Maracanã. Questionado sobre o confronto contra uma das equipes mais fortes do país, o capitão azulino afirmou que a estratégia ainda será definida pela comissão técnica nos próximos dias. “Estratégia ainda não foi montada, vamos esperar o professor pra ver o que ele pensa, o que a gente pode fazer no Maracanã, mas se falando de Flamengo, de grandes equipes, é muito difícil, independente de quem a gente enfrentar dentro ou fora de casa, a importância é a mesma que tivemos contra o Coritiba, entrar concentrado o máximo possível pra que a gente possa buscar o resultado”. Mesmo com o início difícil no Brasileirão, o zagueiro pediu apoio da torcida azulina e demonstrou confiança de que a equipe conseguirá reagir ao longo da competição. “Peço que a torcida continue nos apoiando, acreditando, tenho certeza que daqui pra frente tudo vai dar certo, as coisas vão melhorar e os resultados vão vir”. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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