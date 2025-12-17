Capa Jornal Amazônia
Torcida do Flamengo lota bares de Belém para assistir à final da Copa Intercontinental de Clubes

O Rubro-Negro carioca encara o Paris Saint-Germain no estádio Ahmad bin Ali, no Catar

O Liberal
fonte

Torcedores do Flamengo foram aos bares da capital para assistir a final da Copa Intercontinental. (Cristino Martins)

Torcedores do Flamengo espalhados pelos quatro cantos do mundo estão colados em frente à TV, na tarde desta quarta-feira (17), para acompanhar a final da Copa Intercontinental de Clubes, no Catar. Na decisão, o Rubro-Negro carioca enfrenta o Paris Saint-Germain.

Em Belém, bares ficaram cheios de torcedores que se reúnem para apoiar o Mengão, em busca do segundo título mundial de sua história. O primeiro e único titulo do time carioca foi conquistado no distante ano de 1981, após vencer o Liverpool na final. 

flamengo x psg

Para chegar à final, o Flamengo superou o Cruz Azul, do México, e depois venceu o Pyramids, do Egito. Já o Paris Saint-Germain garantiu vaga na decisão após conquistar a Liga dos Campeões.

