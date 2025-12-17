Torcida do Flamengo lota bares de Belém para assistir à final da Copa Intercontinental de Clubes O Rubro-Negro carioca encara o Paris Saint-Germain no estádio Ahmad bin Ali, no Catar O Liberal 17.12.25 14h43 Torcedores do Flamengo foram aos bares da capital para assistir a final da Copa Intercontinental. (Cristino Martins) Torcedores do Flamengo espalhados pelos quatro cantos do mundo estão colados em frente à TV, na tarde desta quarta-feira (17), para acompanhar a final da Copa Intercontinental de Clubes, no Catar. Na decisão, o Rubro-Negro carioca enfrenta o Paris Saint-Germain. Em Belém, bares ficaram cheios de torcedores que se reúnem para apoiar o Mengão, em busca do segundo título mundial de sua história. O primeiro e único titulo do time carioca foi conquistado no distante ano de 1981, após vencer o Liverpool na final. flamengo x psg Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal VEJA MAIS Flamengo x PSG: saiba como foi e todos os detalhes do jogo em Oliberal.com Partida ocorre em Doha, no Catar, e vale o título da Copa Intercontinental da FIFA Remo x Flamengo Brasileirão 2026: saiba quando o time carioca joga em Belém Confronto entre Remo e Flamengo pelo Brasileirão 2026 ocorrerá em setembro, no Mangueirão, com grande expectativa de público Para chegar à final, o Flamengo superou o Cruz Azul, do México, e depois venceu o Pyramids, do Egito. Já o Paris Saint-Germain garantiu vaga na decisão após conquistar a Liga dos Campeões. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 Copa do Brasil Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Copa do Brasil hoje (17/12) Corinthians e Vasco da Gama jogam pela final da Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.12.25 19h30 Futebol Alexandre Lopes é apresentado como novo técnico da Tuna Luso Ex-zagueiro da Seleção Brasileira assume o comando da equipe para Estadual, Copa do Brasil e Série D 17.12.25 17h57 Futebol Flamengo perde para o PSG nos pênaltis e fica com o vice na final do Intercontinental de Clubes Após o empate no tempo normal, o time rubro-negro desperdiçou quatro cobranças e acabou derrotado pelo PSG de Luís Henrique 17.12.25 16h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46