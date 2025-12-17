Torcida do Flamengo lota bares de Belém para assistir à final da Copa Intercontinental de Clubes

Torcedores do Flamengo espalhados pelos quatro cantos do mundo estão colados em frente à TV, na tarde desta quarta-feira (17), para acompanhar a final da Copa Intercontinental de Clubes, no Catar. Na decisão, o Rubro-Negro carioca enfrenta o Paris Saint-Germain.

Em Belém, bares ficaram cheios de torcedores que se reúnem para apoiar o Mengão, em busca do segundo título mundial de sua história. O primeiro e único titulo do time carioca foi conquistado no distante ano de 1981, após vencer o Liverpool na final.

flamengo x psg Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal

Para chegar à final, o Flamengo superou o Cruz Azul, do México, e depois venceu o Pyramids, do Egito. Já o Paris Saint-Germain garantiu vaga na decisão após conquistar a Liga dos Campeões.