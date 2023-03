Já classificado, Águia arranca empate contra o Bragantino pela sexta rodada do Parazão

Bragantino e Águia de Marabá se enfrentaram na tarde deste domingo (19), no estádio José Diogo, o Diogão, em Bragança. As duas equipes correram atrás do placar e acabaram empatando por 1 a 1. A partida foi válida pelo Parazão.

VEJA MAIS

O Azulão Marabaense foi o primeiro a abrir o placar, ainda aos seis minutos de jogo, com Patrick, enquanto o empate veio na segunda etapa, depois do cabeceio de Marudá, aos 22. Com o resultado, o Águia confirma a classificação à fase final do Parazão, enquanto o Bragantino terá a última rodada para decidir se avança ou se desce.

A partida começou eufórica, com o time marabaense cercando o campo defensivo do Tubarão. A pressão inicial fez o time criar boas oportunidades, uma delas aos seis minutos, quando Hatos perdeu foi sair jogando e acabou desarmado por Luan Santos, que avançou na grande área, tocou para Wendel, que fez o cruzamento rasteiro para Patrick, que chutou por cima e abriu o placar em favor dos marabaenses.

O primeiro tempo terminou com a vantagem dos visitantes e assim continuou até os 22 minutos da etapa final, depois que Luan iniciou boa jogada pela esquerda e fez o cruzamento na pequena área, concluído por Marudá, que havia acabado de entrar na partida e deixou o placar igual em 1 a 1. Com o resultado, o Águia chegou aos 14 pontos, na terceira posição, já classificado, enquanto o Bragantino chega aos sete, precisando vencer a próxima partida contra o Tapajós.