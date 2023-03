Após vistoria no gramado, FPF libera Estádio Diogão e modifica tabela do Parazão

O Estádio Diogão, em Bragança (PA), que estava interditado por conta das condições do gramado, foi liberado para jogos, após vistoria realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), que confirmou a reabertura do estádio para partidas do Parazão e confirmou jogo entre Bragantino x Águia de Marabá, além de mudar a data da partida.

O Diogão passou por vistoria do engenheiro agrônomo Raimundo Mesquita, a pedido da FPF, para saber sobre o avanço dos ajustes realizados pelo Bragantino. Após entrega do laudo à instituição que comanda o futebol paraense, foi dado o parecer favorável para o retorno de jogos na praça esportiva.

Em sem site oficial, a FPF informou que o jogo entre Bragantino x Águia de Marabá, marcado para o CT do Castanhal, que seria no sábado (18), passou para o domingo (19), às 15h30. A partida marca o retorno do Tubarão ao Diogão, que havia sido vetado pela FPF. O presidente do Conselho Deliberativo do Bragantino, Cláudio Wagner, conversou com a equipe de esportes de O Liberal e falou da importância do retorno do Tubarão ao Diogão, em um momento decisivo do Parazão.

“É uma importância imensurável, tanto para o Bragantino, quanto para a cidade. Voltaremos a movimentar a economia da cidade, rede hoteleira, bares, os ambulantes terão um ganho extra. Nos dias dos jogos do Bragantino a cidade para, além do clube. Uma vitória contra o Águia é importante, pois pode nos garantir na próxima fase, jogando ao lado do torcedor”, disse.

Na oitava colocação na tabela com seis pontos, o Tubarão busca a classificação, mas também pensa em se distanciar da zona de rebaixamento. Um ponto separa o Bragantino do Independente de Tucuruí, primeiro clube na zona de rebaixamento do Parazão.