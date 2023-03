Bragantino pode não ter onde jogar a 7ª rodada do Parazão e Estádio Diogão recebe vistoria

A sétima rodada do Campeonato Paraense pode não ocorrer na sua totalidade no próximo final de semana. O Bragantino, que estava mandando seus jogos no CT do Castanhal, solicitou uma vistoria junto à Federação Paraense de Futebol (FPF), no gramado do Estádio Diogão, em Bragança (PA), local que está vetado pela instituição que comanda o futebol paraense pelas condições precárias do gramado. O Bragantino aguarda a decisão e presidente do Condel do Tubarão informa que não possui local para jogar.

O presidente do Conselho Deliberativo do Bragantino, Cláudio Wagner, informou que algumas melhorias foram realizadas pelo Tubarão e aguarda um posicionamento da FPF, após vistoria realizada pelo agrônomo Raimundo Mesquita.

“Recebemos a visita do Mesquita e equipe para fazer a vistoria, foram realizadas algumas mudanças no gramado, substituímos placas de grama, mexemos na adubação, além da drenagem e passamos o rolo. Acreditamos que devemos receber um laudo positivo amanhã”, disse.

Cláudio Wagner falou das dificuldades em ter local para jogo e afirma que pode não ter jogo da sétima rodada entre Bragantino x Águia de Marabá.

“Não ter jogo no Diogão acarreta em vários problemas. Temos prejuízo, pois não temos o apoio da torcida, além das vendas de produtos e faturamento com vendas de bebidas. Dificulta a cidade, ambulantes, rede hoteleira, ambulantes. Infelizmente não podemos mais utilizar o CT do Castanhal por causa das fortes chuvas, nem o Castanhal está jogando lá. Espero que tenha uma resposta positiva, pois não temos onde jogar a sétima rodada”, disse, Claúsio Wagner.

O agrônomo Raimundo Mesquita conversou com a equipe de O Liberal e afirmou que teve melhorias no Estádio Diogão, mas que tudo será decidido pela FPF.

“Quando fui lá, foram sete meses de inatividade no gramado. Para receber jogos profissionais, é necessário ter atividade no gramado, que estava bem alto. Voltei agora e teve umas melhorias, mas imagina todo esse tempo parado? Isso prejudica muito, mas os detalhes estarão no documento que enviarei e ficará a critério da Federação”, disse.

A decisão de liberar o Estádio Diogão para partidas deve ocorrer nos próximos dias pela FPF. O próximo jogo do Bragantino é contra o Águia de Marabá e no site da FPF a partida está marcada para o CT do Castanhal, no sábado (18), às 15h30.