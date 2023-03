Com gol nos acréscimos, Bragantino bate São Francisco e vence a primeira no Parazão 2023

O Bragantino venceu o São Francisco por 1 a 0 na tarde deste domingo (5), no CT do Castanhal e voltou a respirar no Campeonato Paraense. O único gol do jogo foi marcado por Debú, de pênalti, aos 48 minutos do segundo tempo.

As penalidades, inclusive, foram as grandes personagens da partida. Antes do Tubarão do Caeté, o Leão Santareno já havia tido um pênalti a seu favor, ainda no primeiro tempo. No entanto, Juninho teve o chute defendido pelo goleiro Tharles.

Com o resultado, o Bragantino termina a rodada na sexta posição, dentro da zona de classificação à próxima fase do torneio. O Tubarão do Caeté tem seis pontos conquistados em cinco partidas disputadas.

Por outro lado, o resultado negativo afundou o São Francisco em uma crise no Parazão. Com apenas três pontos ganhos em cinco partidas, o Leão Santareno está na 11ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. A equipe do Oeste do Pará já acumula três derrotas seguidas na competição.

Ambas as equipes voltam a campo no próximo final de semana pelo Parazão e terão compromissos fora de casa. O Bragantino visita o Cametá, no Parque do Bacurau, às 10h do domingo (12), enquanto o São Francisco enfrenta a Tuna Luso, no Souza, às 10h do sábado (11).