Cametá e Bragantino lutam para permanecer próximo da zona de classificação no Campeonato Paraense

Pelo menos dois times que estão na parte de baixo da tabela têm compromissos decisivos nesta sexta rodada do Campeonato Paraense. Um deles, marcado para este domingo, põe frente a frente Cametá e Bragantino, a partir das 10h, Estádio Orfelino Martins Valente, o Parque do Bacurau.

Para este confronto, a ideia das duas equipes é se manter o mais perto possível da zona de classificação da tabela Parazão. Os donos da casa atualmente estão em quarto lugar, enquanto o Bragantino está em sexto. No último jogo do Cametá, contra o Castanhal, pela quinta rodada do Parazão, a partida terminou em 2 a 2. Enquanto o Bragantino venceu, pela primeira vez na competição, na partida contra o São Francisco, por 1 a 0.

Ficha técnica

Cametá x Bragantino

Data: 12 de março

Hora: 10h

Local: Estádio Orfelino Martins Valente, em Cametá.

Arbitragem: Joel Costa Goes Neto

Auxiliares: Felipe Souza da Silva e Eduardo Felipe Farias Monteiro