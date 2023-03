Cametá pressiona em casa, vence Bragantino e fica a um passo da classificação no Parazão; veja

O Cametá conseguiu um resultado importante na luta pela classificação à fase final do primeiro turno do Campeonato Paraense. Ao vencer o Bragantino por 2 a 0, neste domingo, o Mapará chegou aos 11 pontos, na quarta posição geral do Parazão. Assim, o time do técnico Rogerinho Gameleira está a um passo mínimo de garantir a vaga, uma vez que a Tuna Luso, primeiro time fora da zona de classificação, tem cinco pontos e seis em disputa, ou seja, precisa vencer os jogos e aumentar o saldo de gols, sem contar que um simples empate do Cametá garante a vaga.

Pensando nisso, a equipe não perdeu tempo e foi para cima. O primeiro a furar o bloqueio defensivo do Tubarão foi Pilar, em cobrança de penalidade máxima, logo aos sete minutos do primeiro tempo. Depois do gol, o Cametá manteve a pressão em cima do adversário e passou boa parte do jogo mantendo a posse de bola.

O segundo gol saiu de uma triangulação entre Pilar e Alexandre. O atacante penetrou no fundo da pequena área e cruzou rasteiro, na beira do gol, para o arremate de Ryan, praticamente embaixo da trave. O segundo gol deixou o Bragantino desnorteado e sem capacidade técnica de reagir. Com dois gols na frente, o Cametá manteve a tranquilidade e segurou a partida até o apito final. Pior para o Bragantino, que se manteve na oitava posição, mas agora precisa vencer o Águia de Marabá na próxima rodada.