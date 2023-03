São Francisco vence e afunda a Tuna em crise no Parazão 2023

A Tuna perdeu a terceira partida jogando em casa nesse Parazão. A Lusa recebeu o São Francisco, neste sábado (11), no Estádio do Souza, em Belém, e perdeu para o Leão santareno pelo placar de 2 a 1. A derrota preocupa a diretoria e torcedores cruzmaltinos,

O São Francisco não tomou conhecimento da Tuna. O clube santareno abriu 2 a 0 em seis minutos, com gols de Diego Borges e Jordan Gabriel, e respirou no campeonato estadual. O time comandando pelo técnico Samuel Cândido conseguiu se impor, teve boas chances na partida e no segundo tempo não deu brecha para a Tuna, que diminuiu com o atacante Welthon, aos 37 minutos, mas não conseguiu igualar a partida.

O Leão santareno agora soma seis pontos e ultrapassou a Tuna Luso na classificação geral do Parazão, que se manteve com cinco pontos em seis jogos. A zona de rebaixamento começa a assustar a diretoria e torcedores da Águia Guerreira.

O próximo compromisso da Tuna é o clássico contra o Paysandu, na Curuzu. Já o São Francisco recebe o Independente de Tucuruí.