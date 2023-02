Técnicos de Castanhal e Bragantino criticam gramado do Diogão; FPF marca reunião para debater tema

As condições de gramado voltaram a ser destaque negativo no Campeonato Paraense. O estado do campo de jogo do estádio Diogão, em Bragança, foi alvo de críticas dos treinadores de Bragantino e Castanhal, que se enfrentaram no local no último domingo (12), pela segunda rodada do Parazão 2023, e empataram sem gols. De acordo com os técnicos, era "impossível" jogar futebol no espaço.

VEJA MAIS

"Infelizmente o gramado daqui não possibilita que a gente jogue futebol. Somos uma equipe técnica, que gosta de ter um jogo mais propositivo. Só que o que conseguimos hoje foi um jogo de duelo, de primeira e segunda bola, porque não tinha a menor condição dela rolar", disse o técnico do Castanhal, Hermes Júnior.

Quem também não poupou críticas ao gramado do Diogão foi o treinador do Bragantino, time da casa, Júnior Amorim. O comandante do Tubarão do Caeté disse, inclusive, que ficou constrangido em ter que jogar uma partida profissional em um terreno naquele estado.

"Eu não queria falar sobre isso, mas não tem como. Hoje eu estou com vergonha. Futebol é igual circo, todo mundo quer ver espetáculo. Mas só fazemos isso quando temos condição de proporcionar. Aqui, infelizmente, não deu", lamentou o treinador.

FPF vai marcar reunião com clubes

Agrônomo Raimundo Mesquita (camisa verde) realizou a vistoria nos gramados do Parazão 2023 (Divulgação FPF)

Em contato com a reportagem, o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, disse que vai se reunir com membros de Bragantino e Caeté, equipes que mandam jogos no Diogão. O objetivo é entender os motivos que prejudicaram as condições do gramado do estádio.

De acordo com ele, o local havia sido parcialmente liberado pela vistoria feita pela Federação, na condição de que haveria melhorias no espaço antes da primeira rodada. No entanto, devido ao episódio do último domingo, Gluck Paul acredita que o acordo não foi cumprido.

"A vistoria havia sido feita, mas o gramado estava abaixo do exigido pela Federação. De acordo com os clubes, haveria um grande esforço para que o local tivesse o mínimo de qualidade necessária para uma partida, mas o que ficou visível foi algo completamente incompatível para partida de futebol. Vamos conversar com os dois clubes para ver o que aconteceu. A FPF tem se colocado ao lado para tentar contribuir com a padronização do gramado. Vamos conversar nesta semana e ver como vai funcionar", explicou.

Gramados já foram vilões do Parazão

Partida entre Castanhal x Paysandu, em 2022, foi "divisor de águas" no cuidado aos gramados no Parazão (John Wesley/Paysandu)

Gramados são alvos de críticas desde a última temporada

Os estados dos gramados da Primeira Divisão do Campeonato Paraense são alvos de críticas de jogadores e treinadores desde a última temporada. Em 2022, partidas no Navegantão, em Tucuruí, e Modelão, em Castanhal, chegaram a ser vetadas devido à péssima qualidade do campo de jogo.

Neste ano, a FPF criou uma comissão para vistoriar os gramados e estabelecer uma padronização dos espaços. Os campos foram classificados em três níveis, de acordo com critérios técnicos adotados pela comissão. A ideia é que, no ano que vem, estádios que tenham gramados classificados com o nível três (o de pior condição), sejam vetados do Parazão.