Técnico da Tuna detona gramado da Arena Crocodilo após empate no Parazão: ‘não conseguia organizar’

Um velho vilão de várias equipes que disputam o Campeonato Paraense voltou a dar as caras neste final de semana: o gramado ruim. O campo de jogo do estádio Arena Crocodilo, em Itupiranga, foi alvo de críticas do técnico da Tuna, Josué Teixeira. No último domingo (5), a Águia do Souza empatou com o clube da casa em 1 a 1, pela primeira rodada do Parazão.

Segundo o treinador cruzmaltino, o gramado impossibilitava a prática do bom futebol. Ele usa como exemplo a falta de criatividade ofensiva de ambas as equipes.

"Foi um jogo brigado em um gramado muito ruim, que você não conseguia organizar a parte ofensiva. Quem assistiu ao jogo viu que as defesas tiveram superioridade em quase todas as ações. Nosso gol saiu em jogada de bola parada, coisa que já havíamos previsto em treinos. Levamos um gol nos acréscimos, em jogada de bate-rebate, sem falha de ninguém. Acho que aquela foi a única finalização de dentro da área no jogo, o que exemplifica a dificuldade de jogar ali", disse Josué.

Por mais que a Lusa tenha deixado escapar um resultado melhor na partida nos últimos minutos, o treinador da Águia do Souza avaliou como positivo o ponto conquistado fora de casa. Segundo ele, o placar será valorizado ao final do Parazão.

"Sair de um jogo fora de casa com um ponto acaba sendo bom. Seria melhor se não levássemos um gol no final do jogo, mas isso faz parte do processo de reconstrução que estamos fazendo na nossa equipe", explicou.

Parazão

Depois de ter viajado ao sudeste do Pará para enfrentar o Itupiranga, na estreia no Parazão, a Tuna jogará em Belém na próxima semana. No sábado (11), a Lusa duela com o Águia de Marabá, às 10h, no estádio do Souza, em Belém.