Baenão passa por reformas no gramado e outras áreas da 'Toca do Leão' serão revitalizada; saiba mais

O Remo trabalha fora de campo para contratar jogadores e formar o elenco para 2023. Mas o clube também busca melhorar as instalações do Baenão para receber os novos atletas. O gramado do Estádio Evandro Almeida está passando por reparos desde o início de novembro e ficará pronto entre 45 e 60 dias, de acordo com o presidente Fábio Bentes.

O mandatário azulino conversou com a equipe de O Liberal e falou sobre melhorias no Baenão, visando a estreia do Leão Azul no Campeonato Paraense 2023, em casa, marcada para o dia 21, contra o Independente de Tucuruí. Fábio Bentes trabalha com o prazo de 15 a 20 de dezembro para a recuperação do gramado.

“Sobre a recuperação do gramado se calcula entre 45 e 60 dias. Acredito que a gente consiga terminar entre o dia 15 e 20 de dezembro e aí poderemos utilizar o Baenão. Se for necessário, vamos prorrogar esse tempo”, disse Fábio Bentes.

Mas não é só o gramado do Baenão que passa por reparos. A diretoria do Remo trabalha para a revitalização da Toca do Leão, além dos vestiários do estádio, que passarão por melhorias.

“Estamos fazendo a revitalização das áreas internas, vestiário, acesso ao gramado. Vamos arrumar o NASP (Núcleo Azulino de Saúde e Performance), recuperar a entrada da Toca do Leão pra que possamos receber bem os nossos jogadores”, finalizou.

Com o Mangueirão em obras, durante dois anos seguidos o Remo utilizou somente o Baenão para mandar suas partidas. O estádio que possui capacidade para um pouco mais de 13 mil torcedores, voltou a receber partidas na gestão de Bentes, ainda em 2019, quando reabriu na partida contra o Luverdense-MT, pela Série C, no dia 13 de julho, no empate em 2 a 2, no jogo que ganhou o nome de "O Retorno do Rei ao Baenão".