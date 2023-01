Gramado da Curuzu passa por reparos antes da estreia do Paysandu no Parazão 2023

O gramado do estádio da Curuzu, em Belém, está passando por reparos antes da estreia do Paysandu no Campeonato Paraense de 2023. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação bicolor nesta quinta-feira (12).

De acordo com o Paysandu, as revitalizações do gramado são comuns antes do início das competições. O trabalho no "Vovô da Cidade" está sendo feito durante a viagem do elenco principal para Barcarena, onde estão realizando treinos de pré-temporada.

Quem avaliou os reparos no estádio da Curuzu foi o zagueiro Bocanegra, recém-apresentado no Paysandu, em Barcarena. Segundo ele, o novo campo vai potencializar o talento dos jogadores bicolores.

"O clube está fazendo um baita campo para termos a melhor condição de jogo na estreia. Espero que tenhamos muita vontade de jogar no novo gramado, ainda mais do lado do nosso torcedor", explicou.

O Papão estreia no Campeonato Paraense no dia 22 de janeiro, um domingo, diante do Bragantino. A partida, que ocorre no estádio da Curuzu, às 9h45, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.