Canal do Paysandu no YouTube é hackeado e clube se pronuncia: 'Revolta e indignação'

O Paysandu informou por meio do site oficial que teve o canal PapãoTV, no YouTube, hackeado, nesta quarta-feira (11). O clube lançou uma nota oficial no site do Papão e afirmou que aguarda retorno do suporte da plataforma e também do Google para solucionar o problema.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O canal bicolor no YouTube está no ar há dez anos e reúne vários vídeos de momentos importantes da história bicolor. Além disso é um meio de aproximar o torcedor do clube ao Paysandu.

VEJA MAIS

Veja a nota oficial do Paysandu sobre o tema

"É com muita revolta e indignação que o Paysandu Sport Club informa que o canal da PapãoTV no YouTube foi hackeado, no início da noite desta quarta-feira (11).

Enquanto aguarda um retorno do suporte do YouTube e do Google, o clube concentra esforços a fim de tentar solucionar o problema o mais rápido possível.

O clube lembra que o canal da PapãoTV no YouTube foi criado há dez anos, portanto, reúne um rico acervo audiovisual com capítulos importantes da centenária história bicolor.

Por fim, o Paysandu apela aos torcedores para que não cancelem sua inscrição no canal até obter respostas do Google e do YouTube ou até que o processo seja concluído".