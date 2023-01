Nem Remo, nem Papão: Saiba para qual time torce a paraense Paula Freitas, da Casa de Vidro do BBB 23

O Big Brother Brasil 2023 já começou, mas assim como no futebol, existe uma fase pra definir classificados para a fase principal. E é na “Casa de Vidro”, que a paraense de Jacundá (PA), Paula Freitas, está confinada, em um shopping no Rio de Janeiro (RJ), com mais três participantes. Paula fez questão de frisar que torce para um clube paraense e o time que faz bater mais forte o coração da participante do BBB é o Águia de Marabá.

A paraense Paula Freitas fez questão de responder uma fã do programa que estava acompanhando o confinamento na Casa de Vidro.

“Fala pra ela que sou Águia de Marabá. Águia! Águia! Águia de Marabá”, disse.

O Águia de Marabá fez questão de publicar o vídeo em seu perfil no Instagram, em que a paraense declara que é torcedora do Azulão marabaense.

Comentários

“Avisa lá que tem torcedora do Águia de Marabá na Case de Vidro do BBB 23”, publicou o perfil do Azulão.

Nas redes sociais do Águia, vários torcedores do clube marabense comentaram a declaração da torcedora.

“Agora que faço tudo para ela entrar mesmo” – Geisci Carvalho

“Dá-lhe meu Águia” – Cesar Betulino

“Marabá vai ser conhecida por ela. Vamos colocar ela [na casa]” – Alcione Silva

“Adorei o posicionamento dela” – Tayelle Rise

“Não entendo nada de BBB, mas vamos votar nela. Já tem o meu voto” – Sérgio Prates

Votação

Giovanna, Paula, Gabriel e Manoel estão na disputa por duas vagas na casa mais vigiada do Brasil. Uma mulher e um homem estarão classificados para a fase principal do BBB 23, que começa na próxima segunda-feira (16). Uma votação definirá quem avança no reality show no site do GShow.