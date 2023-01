Casa de Vidro do BBB23: paraense já recebeu ajuda de amiga para se alimentar na faculdade

A situação financeira da paraense Paula Freitas, de 28 anos, uma das participantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 2023, tem tido uma grande repercussão nas redes sociais. Além de um tweet antigo falando sobre a conta bancária zerada, internautas descobriram uma postagem de Paula desabagando sobre as dificuldades financeiras que passou período em que deixou a casa dos pais, em Jacundá (PA), para fazer faculdade em Goiânia (GO).

Em um post antigo no Instagram, Paula agradece a uma amiga, identificada como Camila, por a ter ajudado com um prato de comida quando não tinha o que comer. "Camila não tem noção do quanto ela me ajudou quando estudamos em Goiânia. Muitas vezes eu não tinha o que comer, e ela me deu um 'prato de macarrão no alho e óleo" todas as vezes que eu precisei, talvez nem ela mesmo sabe disso, mas é a verdade", dizia a postagem.

Paula disse que também aprendeu a tomar a água com gás e comer comida japonesa. "Foi a Camila que me ensinou um monte de coisa chique que eu sei hoje (ela é muito viajada e inteligente). A Camila era a amiga que eu queria estar junto o tempo todo. Por esse motivo sofri por 6 anos sem poder tocar nela e sentir o cheiro dela que é único", lembra a sister. As amigas se reencontraram no ínício de 2020.