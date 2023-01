Casa de vidro do 'BBB 23' será em shopping

Já é sabido que as disputas do "Big Brother Brasil 23" terão início antes mesmo da chegada dos novos participantes à casa mais vigiada do país. O reality da Globo começa no dia 16 de janeiro, mas o jornal Extra, do grupo Globo, acaba de publicar que a Casa de Vidro do programa vai começar antes, em um shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A previsão é que a Casa de Vidro do BBB 23 comece já na próxima terça-feira, dia 10.

O local será o mesmo em que ficou a Casa de Vidro do BBB 20. Nesta sexta-feira, 6, o local foi bloqueado para circulação de pessoas e coberto com uma cortina gigante preta para esconder a montagem da estrutura.

Na véspera, o local foi limpo. Ali funcionou um parquinho infatil recém desmontado.

No BBB 20, Daniel Lenhardt e Ivy saíram da Casa de Vidro para o reality. (Globo)

A dinâmica consiste em confinar alguns candidatos à casa do BBB, que ficarão envidraçados no local aguardando serem escolhidos pelo público expectador.