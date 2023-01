BBB 23: Onde assistir a Casa de Vidro ao vivo, online e de graça

Há poucos dias da estreia da temporada do "Big Brother Brasil 23", estreou nesta terça-feira (10) a Casa de Vidro que conta com quatro participantes de regiões diversas do país, incluindo a paraense Paula Freitas.

Localizada em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, os brothers poderão interagir com o público no local em busca da preferência na votação. Ao final, serão escolhidos um homem e uma mulher para entrar na casa mais vigiada do Brasil, que estreia na próxima segunda-feira (16).

Onde assistir a Casa de Vidro

A estreia da atração aconteceu às 10h35 desta terça-feira (10) e foi transmitida ao vivo pela TV Globo. Porém, a programação continua para os assinantes do Globoplay, que poderão ter acesso, a todo momento, ao que os participantes estão fazendo na Casa de Vidro.

Durante o dia, alguns momentos serão transmitidos ao vivo pela emissora, nos intervalos da programação, para quem quiser acompanhar o reality de graça.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)