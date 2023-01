Três jogos do Parazão têm mudanças de horário, incluindo estreia do Papão; confira

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a mudança de horário em três partidas do Parazão 2023. A principal alteração é que o pedido do Paysandu foi atendido e o jogo contra o Bragantino, que ocorre no domingo (22), foi repassado das 17h para às 9h45, na Curuzu.

As outras duas modificações foram por pedido do São Francisco. Para começar, na primeira rodada contra o Caeté, que será no mesmo dia da estreia bicolor. Inicialmente, o confronto estava marcado para às 15h30, mas agora será às 10h, no Ipixunão - com portões fechados.

Por fim, o jogo contra o Tapajós, que ocorre na quarta rodada, no dia 12 de fevereiro, passou das 15h30 para 10h. O duelo também será disputado no Ipixunão e, à princípio, com os portões fechados. Novas alterações podem ser realizadas nos próximos dias pela FPF.

Portões fechados

Vale lembrar, como informado pelo repórter Caio Maia, de O Liberal, metade das equipes participantes do Campeonato Paraense estão sem estádios confirmados para mandar jogos. Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada à Federação Paraense de Futebol (FPF), problemas na obtenção de laudos de segurança e péssimo estado dos gramados deixou vários clubes sem "casa" durante o torneio, pelo menos neste momento.