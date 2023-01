Paysandu: Zagueiro é honesto sobre amistoso: ‘Não vamos ter dificuldade nenhuma’

Contratado ainda no início de dezembro, o zagueiro Wanderson foi apresentado pelo Paysandu nesta terça-feira (10), em Barcarena. O defensor pode fazer a estreia – ainda que não seja oficial – no amistoso de domingo (15), às 10h, no Estádio Barcarenão, contra a Seleção de Barcarena.

Questionado sobre se a equipe deve ter dificuldades pela questão do clima – horário de calor intenso –, e ainda da falta de entrosamento dos companheiros, Wanderson foi honesto. O jogador afirmou que a equipe não deve sofrer com essas questões para superar o adversário.

"Acho que não vamos ter dificuldade nenhuma. Estamos nos adaptando o mais rápido possível. Sabemos que é um horário de jogo muito difícil, de muito calor, mas devagar vamos se aproximando do adequado. A gente vem se entrosando e o grupo tem muito a ganhar com isso", afirmou.

VEJA MAIS

Curiosidade

Wanderson enfrentou o Papão na última Copa Verde - conquistada pelo próprio Bicola -, pelo Tocantinópolis (vitória alviceleste por 2 a 0). Na ocasião, em novembro de 2022, Wanderson foi titular no duelo disputado no estádio do Paysandu. O defensor relembrou como foi:

"Foi uma experiência muito boa. Sabemos do peso da camisa do Paysandu e espero que agora, desse lado, sejamos muito felizes juntos. Estamos trabalhando muito, eu, Genílson, Naylhor, Lucas [Costa] e etc. Vamos formar uma defesa sólida e tentar crescer", concluiu.

Acompanhe a cobertura da pré-temporada do Paysandu pelo portal OLiberal.com.