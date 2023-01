Bateu saudade? Perfil publica figurinhas de jogadores do Paysandu e torcedor diz: 'era fod* demais'

O perfil “Futebol Nostálgico”, no Twitter, que possui mais de 85 mil seguidores, publicou fotos do álbum de figurinhas do time do Paysandu da temporada 2003. Um time que conseguiu chegar às oitavas de finais da Copa Libertadores, com direito à vitória contra o Boca Juniors na La Bombonera e de goleada no São Paulo-SP de Rogério Ceni por 5 a 2, com “hat-trick” do atacante Robgol, no mangueirão, em Belém.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Nomes de ídolos do clube, que fizeram história conquistando títulos como Ronaldo Willis, Marcão, Sérgio, Luís Fernando, Gino, Rogerinho Gameleira, Sandro Goiano, Lecheva, Vanderson, além de Robgol, Iarley, Rogerinho Gameleira, Vandick e Zé Augusto.

VEJA MAIS

Chamou atenção

Nos comentários, alguns torcedores relembraram o time de 2003 com saudades do elenco bicolor daquela temporada.

Veja os comentários