Questionado no Paysandu, goleiro do CSA vira herói da classificação na Copa do Nordeste; veja

O goleiro Paulo Ricardo foi o grande nome da classificação do CSA-AL para a fase de grupos da Copa do Nordeste, ao defender três penalidades durante a partida contra a equipe do América-RN, no último domingo, na vitória por 5 a 4. O arqueiro, que teve a formação na base do Paysandu, deixou o time paraense no ano passado e hoje é um dos destaques da equipe alagoana.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Logo depois da vitória, o goleiro do CSA fez um desabafo, onde deu a entender que apesar dos deslizes, a redenção chega para todos, desde os mais até os menos contestados. Quando esteve no Paysandu, Ricardo foi muito criticado pela atuação em um clássico Re x Pa de 2020, onde teria cometido uma falha dupla, que resultou na vitória dos azulinos por 3 a 1, de virada.

VEJA MAIS



"Um jogo muito difícil. A gente sabia que seria assim, (o América-RN) é uma equipe muito qualificada. Mas graças a Deus, a gente estava preparado para qualquer situação, e eu pude ajudar o CSA passar de fase... Um momento que a gente sonha, mas acha que não vai acontecer e acaba acontecendo para provar que Deus é maravilhoso", disse o goleiro Ricardo.

Veja a comemoração pela classificação do CSA

A trajetória de Paulo Ricardo no bicolor paraense começou em 2014, nas categorias de base. Em 2016 ele foi promovido ao elenco principal, onde ficou por mais seis temporadas, com um pequeno intervalo de empréstimo ao Bragantino, no ano de 2018. Sem espaço na Curuzu, o arqueiro seguiu para o Velo Clube e desde o ano passado atua no CSA. A partida deste domingo foi a terceira na temporada. Ano passado, ele atuou contra a Chapeconse e o Tombense, pela Série B.

Paulo Ricardo é de Nova Iguaçu (RJ) e deixou o Paysandu após nove temporadas. Com a camisa alviceleste conquistou quatro títulos do Campeonato Paraense nos anos de 2016, 2017, 2020 e 2021, além de ter no currículo uma Copa Verde em 2016. Nas categorias de base Paulo Ricardo também conquistou um Parazão Sub-17 de forma invicta, além de um estadual Sub-20.