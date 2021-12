Goleiro Paulo Ricardo se despede do Paysandu nas redes sociais

O goleiro Paulo Ricardo usou suas redes sociais para se despedir do Paysandu. O atleta, que chegou em 2013 para disputar o Campeonato Paraense Sub-17 e foi campeão invicto, chegou a ter oportunidades no time titular bicolor em 2020, mas não conseguiu conquistar a vaga de maneira definitiva.

Após nove anos, o goleiro se despediu do clube e agradeceu os títulos que conquistou pelo Papão. Com a camisa alviceleste, o goleiro Paulo Ricardo venceu quatro vezes o Parazão (2016, 2017, 2019, 2020 e 2021), além do campeonato paraense sub-17 em 2013, sub-20 em 2015 e a Copa Verde de 2016.

“Após quase 9 anos, venho aqui me despedir desse clube gigante que acrescentou muito em minha vida, tanto profissional quanto pessoalmente, que além de realizar o meu sonho de ser um jogador profissional, também me tornou o homem que sou hoje. Aqui vivi muitas emoções e conquistei meus primeiros títulos, e isso são lembranças as quais nunca serão apagadas da minha memória. Só tenho a agradecer a todas as pessoas que de alguma forma fizeram e fazem parte da minha trajetória. A vida é feita de ciclos e hoje mais um ciclo se encerra para outro começar. Deixo aqui meu muito obrigado ao Paysandu Sport Clube, o maior clube do Norte do Brasil”, escreveu.

Após o Paysandu não conseguir o acesso para a Série B do Brasileiro, 15 jogadores já deixaram o clube bicolor. Veja a lista:

Goleiro: Paulo Ricardo

Zagueiros: Denilson, Alisson e Perema

Laterais: Marcelo e Alan Cardoso

Volantes: Marino, Paulinho e Paulo Roberto

Meia: João Paulo

Atacantes: Luan Santos, Rildo, Tcharlles, Rafael Grampola e Robinho