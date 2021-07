De titular a possível terceiro goleiro, Paulo Ricardo perde espaço no Paysandu

O goleiro Paulo Ricardo corre o risco de virar terceiro goleiro do Paysandu. Com a chegada de Elias Curzel, ex-goleiro da Chapecoense, o jogador pode ficar sem espaço no time.

Revelado pelo Paysandu, o Paulo Ricardo estreou pelo time no profissional segundo semestre de 2020, quando o Papão estava passando por um momento de irregularidade na Série C.

Oriundo da base, o goleiro passou a ser titular do time, fazendo 19 jogos no ano passado. Mas, com a chegada de Victor Souza, em fevereiro deste ano, tornou-se segundo goleiro e fez apenas um jogo com a camisa bicolor na atual temporada.

Paulo Ricardo também se envolveu, recentemente, em uma polêmica: foi flagrado em uma festa clandestina durante a pandemia ao lado de Ari Moura, que foi dispensado pelo clube há algumas semanas.

Assim, com Elias entrando na disputa pela titularidade, pode ficar ainda mais difícil para Paulo Ricardo ganhar nova chance na equipe principal alviceleste.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)