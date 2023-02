FPF proíbe jogos do Parazão no estádio Diogão, em Bragança; Bragantino e Caeté se manifestam; vídeo

O gramado do estádio José Diogo, em Bragança, foi alvo de muita reclamação dos clubes neste início de Campeonato Paraense. Diante de tantas queixas, a Federação Paraense de Futebol (FPF) suspendeu as partidas no estádio, após um reunião com representantes do Bragantino e Caeté, os dois clubes que mandam seus jogos no Diogão, de forma online.

Dias antes, o próprio presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, conversou com Núcleo de Esportes de O Liberal e disse que haveria melhorias no gramado antes da primeira rodada. No entanto, a contrapartida parece não ter sido apresentada e o espaço se tornou uma mistura de mangue amazônico com solo lunar, dada a quantidade de crateras vistas à olho nu.

VEJA MAIS

No dia 15, o Caeté recebeu o Independente, na última partida antes do embargo do estádio. A partir de agora, os jogos no local ficam suspensos até que medidas sejam tomadas em relação ao gramado de jogo, forçando os clubes a arranjaram um novo local de jogo. Diante da necessidade, o presidente do Bragantino fechou uma parceria e agora vai mandar as partidas no Complexo Esportivo do Castanhal, mas antes explicou os motivos que levaram ao embargo.

Do lado do Caeté, o presidente Rodrigo Barata disse estar em tratativas para levar as partidas para outra cidade e pode vir a desembarcar em Belém, caso a primeira opção não seja concretizada.

"Foi uma decisão que partiu da FPF através de, segundo o presidente, uma análise técnica. Nós, os clubes de Bragança, não temos outra alternativa, além de acatar e procurar outra praça esportiva para jogar os nossos mandos. Pelo Caeté, estamos em conversa com a prefeitura de Ipixuna do Pará, para mandar lá. Caso contrário vamos procurar a Tuna Luso, para fazer os jogos no Souza", comenta Rodrigo.

Estádio é propriedade particular

Para completar, o Diogão não pertence aos clubes, ao município ou ao Estado, sendo esta uma propriedade particular. A reportagem tentou localizar o empresário que é dono e dá nome ao estádio, mas não conseguiu contato. Nesta primeira fase do Parazão, o Bragantino tem dois jogos em casa, um contra o São Francisco, pela 5ª rodada, e outro contra o Águia, na 7ª rodada. Já o Caeté joga em casa também na quinta rodada, contra o Paysandu, e na sétima, contra o Cametá.