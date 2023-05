Ex-rival, futsal e ‘clone’ de ídolo: conheça Fábio Cortez que comandará o Remo na final do Parazão

O Remo terá pela frente o Águia de Marabá, amanhã (26), às 20h, no Baenão, pelo jogo de volta da grande final do Campeonato Paraense 2023. O Leão terá à beira do gramado, comandando o time, o auxiliar permanente do clube Fábio Cortez, de 49 anos, que chegou no final de 2022 à equipe técnica.

Com uma carreira voltada totalmente para o futsal, Fábio Cortez assume o Remo em um momento delicado, onde precisa cobrar dos jogadores em campo para que o resultado positivo chegue e alivie a crise que se instalou no Estádio Evandro Almeida. O auxiliar-técnico permanente do Leão chegou ao Clube de Periçá para ocupar o lugar de João Nasser, o Netão, com a missão de fazer um trabalho de unificação do departamento de futebol, com estilo de jogo praticado pelo elenco profissional.

Cortez iniciou no futsal do Vasco da Gama-RJ como técnico. De 2010 a 2016, consolidou a carreira no Kuwait. Ele foi apontado como um dos 10 melhores treinadores de futsal do Mundo. Retornando ao Brasil, Fábio Cortez voltou ao Vasco, dessa vez para trabalhar com o futebol e assumiu as categorias de base do clube carioca, além de ser auxiliar da equipe Sub-20.

Já foi rival

O técnico interino que vai coordenar o Remo contra o Águia de Marabá já foi rival azulino. Fábio Cortez era o técnico do Vasco no empate por 2 a 2, em São Januário, durante o Campeonato Brasileiro da Série B de 2021. Cortez comandou o clube carioca nas três últimas partidas daquela temporada, onde chegou a trabalha com Marcelo Cabo, ex-técnico azulino, que deixou o cargo após perder para o São José-RS, na última segunda-feira (22).

“Gêmeo”

Fábio Cortez terá como seu auxiliar um velho conhecido do torcedor azulino. Agnaldo de Jesus, o “Seu Boneco”, ídolo do Remo como jogador e que já comandou o time azulino em campo na década de 90, e também fora dele, como treinador e auxiliar. Os dois são parecidos fisicamente e a torcida do Remo costuma brincar com a situação, tanto que um perfil criado por torcedores, comparou os dois.

Crise

O Remo está há cinco jogos sem vencer, quatro jogos pela Série C e um pelo Parazão, justamente a primeira partida da decisão contra o Águia, que terminou com a vitória do Azulão por 1 a 0. Na Terceirona são quatro jogos e quatro derrotas, lanterna da competição e único time que não pontuou na disputa até então. O jogo contra o clube marabaense vale taça e uma possível “virada de chave” no ambiente remista.

Cenário

Com a derrota na primeira partida por 1 a 0, o Remo precisa reverter a vantagem do Azulão, que joga por um simples empate para conquistar o título inédito. O Leão precisa vencer por dois gols de diferença para levantar a taça do Parazão pela 48ª vez. Caso o Remo vença por um gol de diferença, o título do Campeonato Paraense será decidido nas cobranças de pênaltis.

Transmissão

Remo x Águia de Marabá duelam às 20h desta sexta-feira (25), no Baenão, pela final do Parazão 2023. A partida terá uma cobertura especial e transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Já a Rádio Liberal FM vai transmitir a partida pelas redes sociais, YouTube e também na frequência 97,5 Mhz.