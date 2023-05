Árbitro de Remo x Águia esteve envolvido em lances polêmicos no Brasileirão; veja

A Federação Paraense de Futebol (FPF) definiu a arbitragem para a decisão entre Remo e Águia de Marabá, pela volta do Parazão 2023. A partida, que ocorre nesta sexta-feira (26), às 20h, no Estádio do Baenão, terá o árbitro FIFA, Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro.

Alessandro Álvaro Rocha de Matos (FIFA/BA) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (CBF/RO) atuarão como auxiliares. Já Olivaldo José Moraes (PA) foi designado como quarto árbitro de Leão e Azulão.

FIFA

No ano de 2020, Bruno Arleu de Araújo alcançou o posto de árbitro FIFA, o mais alto nível da carreira de um juiz tanto no Brasil quanto nos demais países vinculados à entidade. Atualmente, o Brasil conta com 10 árbitros que possuem essa distinção.

Polêmicas

Bruno Arleu ficou conhecido pela atuação no clássico entre Corinthians e São Paulo, pela Série A deste ano, que foi repleto de controvérsias. O time visitante, o Tricolor, manifestou publicamente seu descontentamento com algumas jogadas, especialmente a anulação de um gol de Calleri quando a equipe estava vencendo por 1 a 0, e o pênalti cometido por Rafinha em Wesley, que resultou no gol de empate do Corinthians.

Na súmula do jogo, o árbitro Bruno Arleu registrou supostas ofensas proferidas por membros da comissão técnica de Dorival Júnior, incluindo o auxiliar técnico Lucas Khodor Silvestre, bem como pelo presidente Julio Casares e pelo diretor de futebol Carlos Belmonte, todos representantes do São Paulo. Além disso, o árbitro também mencionou na súmula os gritos homofóbicos provenientes da torcida corintiana durante o confronto.