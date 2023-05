Em meio à crise, executivo do Remo diz que clube deve anunicar reforços nos próximos dias

O executivo de futebol do Remo, Thiago Gasparino, foi o escolhido pela direção azulina para falar com a imprensa, em meio à crise de resultados instaurada no estádio Baenão. Em conversa com jornalistas nesta quarta-feira (24), o dirigente falou sobre as cobranças feitas ao atual elenco, devido às derrotas seguidas, e prometeu reforços para o restante da temporada.

"Temos confiança no elenco, mas sabemos que precisamos efetuar alguns ajustes. Peças pontuais chegerão. Já estamos no mercado em contato com alguns atletas para suprir carências em algumas posições. Temos trabalhado muito para que, já nos próximos dias, possamos anunciar reforços", disse.

Enquanto os reforços não chegam, o Remo precisa lidar com outro problema: a ausência de treinador. Segundo Gasparino, o novo comandante azulino deve ser alguém "vitorioso e conhecedor do cenário" da Série C. Apesar do perfil traçado, o dirigente não disse se o técnico contratado já estará à beira do gramado na final contra o Águia de Marabá, na sexta-feira (26).

"Desde a saída do Marcelo Cabo, contra o São José, a diretoria vem trabalhando em busca de um novo treinador. Nosso objetivo é que ele chegue o mais rápido possível. Sabemos da responsabilidade que temos em encontrar um bom profissional. O perfil que queremos é de um treinador conhecedor do cenário em que estamos e com histórico de acessos", explicou.

Questionado sobre o protesto de torcedores remistas na chegada da equipe a Belém na noite da última terça (23), após a derrota para o São José-RS, Gasparino disse que o Fenômeno Azul está "no direito". Apesar das cobranças por mais "pulso firme" por parte da diretoria, o executivo disse que exigências têm sido feitas à comissão técnica e aos jogadores. A expectativa, segundo ele, é que os avisos surtam efeito diante do Águia, na final do Parazão.

"De forma pacífica, a torcida sempre tem o direito de protestar. Ela também está incomodada, assim como a gente, com os resultados negativos. Precisamos unir forças para na sexta conquistar o estadual. A resposta para o que estamos vivendo, nós ainda não encontramos. Mas foram feitas cobranças e sabemos que temos que fazer ajustes. Agora é dar tranquilidade ao grupo e apoio, porque trabalho e dedicação não estão falando da parte de ninguém", avaliou.



Remo e Águia se enfrentam no Baenão, às 20h, pela final do estadual. O Azulão, por ter vencido o jogo de ida, em Marabá, por 1 a 0, tem a vantagem do empate para levar o caneco para casa. O duelo terá transmissão Lance a Lance no Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.