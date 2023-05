Presidente do Águia afirma que final contra o Remo será no Mangueirão; vídeo

A final do Campeonato Paraense 2023 está oficialmente agendada para sexta-feira (26), às 20h, no Estádio do Baenão. Mas, de acordo com o presidente do Águia de Marabá, a Federação Paraense de Futebol (FPF) vai dar o parecer que a final será no Mangueirão.

Em entrevista a um programa do SBT de Marabá, Sebastião Ferreira deu garantia que a final será no principal palco do futebol paraense:

"Recebemos o telefonema do [presidente da FPF), Ricardo [Gluck Paul] informando que a assessoria jurídica da FPF iria entrar em contato comigo, para que a gente fizesse uma reunião de videochamada com o presidente do Remo. Estamos aguardando para que em qualquer momento me ligue para que a gente faça esse acordo. Já celebre isso antes mesmo que o STJD decida. A gente quer dar essa notícia boa ao nosso torcedor, que pode ir tranquilo que o jogo, que será no Mangueirão", afirmou o mandatário.

Em entrevista ao O Liberal, Ricardo já havia conformado a realização da partida no Mangueirão. Na última segunda-feira (22), o Águia de Marabá, adversário do Remo na decisão do estadual, protocolou no STJD um Mandado de Garantia, com base no artigo 88 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Segundo o clube, o Baenão - estádio do Remo - não teria condições de oferecer segurança à torcida visitante.

