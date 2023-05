Hélio dos Anjos fala sobre proposta do exterior e agradece contato do Remo: 'Feliz com a procura'

O técnico Hélio dos Anjos, atualmente sem clube, mas com um pré-contrato assinado com uma equipe da Arábia, conversou com a equipe de O Liberal e informou que aguarda a situação, para poder conversar de fato com o Remo e agradeceu a procura da diretoria azulina.

“Todos os clubes que me procuraram sabem desse problema, de uma intenção contratual minha, com um clube árabe. Todos sabem que a data de validade desse contrato de intenção está expirando, mas só conversarei após essa data. Feliz com a procura mais uma vez do Remo”, disse.

O Remo quer um treinador que participe do ambiente da final de sexta-feira (26), contra o Águia de Marabá. Hélio era tratado como prioridade pela diretoria do Remo, mas existem outras opções com quem a diretoria azulina mantém contato.

Lanterna da Série C e finalista do Parazão, o Remo vive um ambiente bastante conturbado com cinco derrotas seguidas, sem vencer na Terceirona e tendo que reverter a vantagem conquistada pelo Águia na primeira partida da decisão do Campeonato Paraense. Diante dos resultados adversos, o Leão preferiu não seguir com Marcelo Cabo no comando e agora busca um novo nome para seu lugar.