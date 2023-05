Proposta da Arábia, prazo curto e decisão: veja como anda a situação entre Remo e Hélio dos Anjos

O Remo corre atrás de um técnico para comandar a equipe, após a saída de Marcelo Cabo. A opção número 1 é o experiente Hélio dos Anjos, porém, o treinador só poderá atender ao pedido do Remo, caso resolva uma situação com um time árabe. A informação foi repassada pelo presidente do Remo, Fábio Bentes, ao jornalista do Grupo O Liberal, Carlos Ferreira.

A diretoria do Leão Azul trabalha na contratação do novo técnico e, ele pode não ser Hélio dos Anjos. O Remo quer que o treinador esteja no estádio, na final do Parazão contra o Águia de Marabá, participe das etapas que envolvem a partida, como vestiário, conversas, além de fazer a análise do jogo no local, mas para que isso ocorra, é necessário que o Leão corra contra o tempo e feche com o novo comandante o quanto antes. A intenção é que nesta quarta-feira (24), seja batido o martelo, mas a opção Hélio dos Anjos pode não ocorrer.

Hélio dos Anjos possui um pré-contrato com um clube árabe e o prazo final para que o técnico siga para a equipe é amanhã, quinta-feira (24). O Remo realizou contato com Hélio técnico, que deu prioridade ao time árabe e agora cabe ao Remo esperar ou não o desenrolar dos fatos, se contrata um outro treinador, ou aguarda a situação de Hélio dos Anjos, que pode não participar do ambiente de jogo.